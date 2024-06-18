美學者質疑拜登抗中策略 建議與中國經濟脫鉤

美國學者薛瑞福、卜大年今撰文指出，美國對中競爭策略「分散、矛盾且缺乏重點」，新任總統應擬定完整的經濟策略和綱領，包括擴大對中出口的管制、限縮雙向投資，加強與其他夥伴國家的經濟關係，讓美國與中國經濟脫鉤。

華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049Institute）主席薛瑞福（Randall Schriver）、「美國企業研究所」（AEI）資深研究員卜大年（DanBlumenthal）等人今天在「外交政策」（ForeignPolicy）撰文，對美國總統如何領導對中國的冷戰提出建議，呼籲政府提出完整經濟策略。

文章指出，美國與中國進入冷戰，美國迫切需要由總統親自領導、指揮的策略，才能獲勝。缺乏這樣的領導，美國對中的競爭策略將繼續「分散、矛盾且缺乏重點」。

學者指出，美國約自8年前確認與中國的競爭關係，對中政策有了基本轉變，前總統川普（DonaldTrump）及現任總統拜登（Joe Biden）均對中國進口產品加徵關稅、並限制對中國的出口，兩人的做法都值得肯定。但是，強度還不夠，美國還無法在美中競爭中獲勝。

他們建議，不論拜登或者川普當選總統，都應該借鏡前總統雷根（Ronald Reagan）在冷戰時期處理對蘇關係的作法。在雷根的第一任期，處理蘇聯威脅是他的首要任務之一，他發布一系列國家安全決策指令（National Security Decision Directives），將所有外交與國安政策放在美蘇對抗的脈絡下思考。

拜登政府曾形容其對中競爭的經濟戰略是「小院子、高圍牆」（small yard，high fence），即專注於限制中國取得高科技技術，而不尋求不必要的衝突，是「去風險」（de-risking）的作法，不是要與中國脫鉤（decouple）。

學者指出，這個做法不足以解決中國對美經濟威脅的深度與強度。美國必須有一個完整戰略，就如何保護美國經濟、削弱中國競爭力、建立新的全球經濟中心，提出具體的政策綱領，讓各政府部門一起打這場新冷戰。

學者表示，拜登政府限制美國出口到中國的項目，包括半導體與運用於人工智慧的晶片，這是好的開始，但太侷限。他們建議擴大到其他領域，包括製藥、生技、資訊與數據科技、及關鍵材料等關係美國整體健康、繁榮和安全的產業，在這些領域，美國必須與中國經濟「完全脫鉤」。

文章指出，美國也應更積極限制雙向投資。政府目前將哪些國安相關產業不得赴中投資交由財政部認定，但財政部可能考慮到政經效應，難脫「小院子、高圍牆」思維。政府應根據現有的「關鍵與新興科技清單」限制赴中投資的產業，這份清單已經認定美國不應再幫助中國發展的技術項目。

同時，學者建議，拜登應利用貿易協議、對外援助或其他工具，大幅擴大與國際盟友和夥伴的經濟合作，以創建新的全球經濟中心，同時防止中共進一步擴散經濟影響力。

他們指出，總統可以授權美國貿易代表署（USTR）尋求與其他國家建立雙邊貿易協議的可能，從特定領域談起，例如關鍵礦物、半導體或者製藥，再擴大到全面貿易協定，這將有助於美國與中國經濟脫鉤，並強化美國作為全球經濟夥伴的地位。