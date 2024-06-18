拜登川普首場辯論27日登場 健康與心智狀況成焦點

美國總統拜登與前總統川普將在27日進行首場電視辯論，兩位都是有總統經驗的參選人，4年後再度同台，一舉一動皆攸關個人形象及選舉定位，90分鐘的問答交鋒對兩位高齡參選人身心都是考驗。

美國總統大選首場電視辯論會將在27日於有線電視新聞網（CNN）總部亞特蘭大舉行，根據雙方陣營同意的規則，攝影棚內沒有觀眾與支持者，期間會進兩段廣告，競選幕僚在廣告時段不得與辯論者互動。屆時會丟銅板決定辯論者站在哪一個發言台，沒輪到發言時麥克風會靜音。

這場眾所矚目的辯論會少見的在兩黨全國代表大會確認候選人之前舉行，也是少見的出現兩位都有總統經驗的辯論者。

CNN報導，拜登（Joe Biden）兩度奔波歐洲出席峰會後，本週末將在大衛營（Camp David）接受前白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）的辯論指導。川普（Donald Trump）陣營自信滿滿，幕僚們指出，川普依靠造勢活動與媒體訪問累積經驗，無須進行傳統式的辯論準備，

這場90分鐘的辯論考驗81歲的拜登與78歲的川普兩人體力與意志力。美國選民關切兩人身心狀況，拜登早前出席公開活動，鏡頭前出現精神無法集中的靜態窘境在網上流傳，川普也有口誤情形。

由民調來看，目前川普在關鍵搖擺州表現強勁，拜登擁有全國性小幅領先。預料通膨導致物價昂貴，利率不降，民眾無法負擔購屋與購車貸款等民生議題將主導大選方向。烏克蘭與加薩兩場進行中的戰爭，也會是焦點。

此外，拜登將聚焦目前右傾的最高法院法官多為川普任期內任命，在墮胎相關議題上，激起支持者的情緒。川普將強化移民議題的強硬立場，並爭取過去傳統上多支持民主黨的非裔選民。

這場辯論攸關兩人的形象與定位，雙方陣營都避免兩位高齡者在鏡頭前出現注意力無法集中或聽力不佳的窘境。兩人都有執政政績可進行攻防，須集中議題火力，避免淪為空洞的口號。