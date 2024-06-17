拜登洛杉磯募款破紀錄 多名好萊塢明星出席

美國總統拜登（Joe Biden）爭取連任，15日在洛杉磯募款，募得3000萬美元（近新台幣10億元）破民主黨紀錄。喬治克隆尼、茱莉亞羅勃茲等好萊塢明星出席。

美國11月總統選舉，現任總統拜登目前在民調上與前總統川普（Donald Trump）呈現膠著。媒體報導，拜登15日募得金額超越了3月紐約募款活動的2600萬美元，打破民主黨紀錄，成為民主黨有史以來規模最大的募款晚會。

活動由深夜脫口秀節目主持人吉米金摩（JimmyKimmel）主持，拜登與前總統歐巴馬（BarackObama）對談。出席貴賓包括喬治克隆尼（GeorgeClooney）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）等好萊塢一線明星。

在與吉米金摩和歐巴馬的對談中，拜登強調川普是一個危險人物，形容川普是對民主的威脅。拜登重提2021年1月6日川普支持者闖進國會大廈事件，「制度很重要，想想他在1月6日做的事，現在他竟然說，如果他沒有贏，會有一場腥風血雨」。

第一夫人吉兒（Jill Biden）登台發言，形容拜登是「尊重法治的人，而不是按照自己的意願扭曲法律的人」。她形容川普「每天早上醒來在乎的就只有一個人，那個人就是他自己」。

媒體報導，這場募款活動大部分的話題都集中在批評川普的言論，強調川普對民主制度的威脅。

脫口秀主持人吉米金摩與拜登和歐巴馬對談的時候，提到美國得了「川普失憶症」（Trump amnesia）意指人們選擇性遺忘川普任內的爭議事件，「就像結腸鏡檢查一樣，人們知道它存在但卻想要忘記」。

針對川普曾自誇是林肯以來為黑人做事最多的總統，歐巴馬回應說：「他做了一件事，他讓人們對第一位黑人總統感覺更加滿意」。