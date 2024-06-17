公司稅率成美大選辯論焦點 兩黨主張相差1兆美元
美國大選在即，兩黨都主張調整公司稅率，但主張的調整方向南轅北轍，民主黨若大獲全勝，稅率可能攀升至28%，共和黨若全面掌權，稅率可能降至15%，此事對公司獲利和聯邦政府稅收產生重大影響。
華爾街日報報導，稅率每差一個百分點，對美國聯邦政府十年稅收的價值超過1,300億美元，也就是兩黨立場的差距可能超過1兆美元。這使得全美大型企業對選舉結果有莫大的興趣。
美國資方遊說團體「商業圓桌會議」（Business Roundtable）計劃投入八位數資金，支持現行稅率21%。
經濟學家和政府機構普遍認為，公司稅的成本負擔大多落在股東身上，勞工和消費者也須支付一部分。股東基礎還包括養老基金、401（k）退休帳戶，以及部分中等收入家庭，而華爾街日報指出，統拜登和民主黨人淡化了加稅可能對這些群體造成的影響。
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