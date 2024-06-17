美監獄驚傳槍響！獄友開槍打死24歲女廚工再飲彈自盡

半導體、生成式AI…… 在台灣是「錢」途無量的代名詞，有如金飯碗的保證讓學生對相關科系趨之若鶩。以大學畢業10年後年薪10萬美元（約新台幣323萬元）為評比標準，在美國的就業市場，哪個大學科系的學歷含金量最高？答案出人意料…… 要先跟Z世代的大學畢業生說聲抱歉了，名校的傲人學歷不再是就業金飯碗的保證。最新數據顯示，就算出身自常春藤盟校，畢業10年後也未必能達到年薪10萬美元的門檻。

2024-06-17 08:00