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美監獄驚傳槍響！獄友開槍打死24歲女廚工再飲彈自盡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國喬治亞州監獄16日凌晨驚傳槍擊案，一名獄友開槍打死一名24歲女性廚工，隨後飲彈自盡，送醫後宣告不治。圖／截取自WJCL News的YouTube影片。
美國喬治亞州監獄16日凌晨驚傳槍擊案，一名獄友開槍打死一名24歲女性廚工，隨後飲彈自盡，送醫後宣告不治。圖／截取自WJCL News的YouTube影片。

獨立報報導，美國喬治亞州監獄16日凌晨驚傳槍擊案，一名獄友開槍打死一名24歲女性廚工，隨後飲彈自盡，送醫後亦宣告不治。目前尚不清楚凶嫌如何取得槍枝，全案正在調查中。

喬治亞州東南部史密斯州監獄（Smith State Prison）16日上午4時30分，獄友哈特（Jaydrekus Hart）開槍射殺監獄廚房員工葛瑞絲（Aureon Shavea Grace），葛瑞絲當場身亡，隨後哈特飲彈自戕，送醫後亦宣告不治。

哈特過去因非預謀殺人入獄服刑，刑期為20年，預計2043年6月出獄；葛瑞絲則是監獄外包餐飲服務公司的員工。

喬治亞矯正部正在調查凶嫌如何取得槍枝。

這是史密斯州監獄不到一年內第2起致命事件，去年10月一名矯正官員戒護兩名獄友用餐時遭自製武器襲擊致死。

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槍枝 監獄

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