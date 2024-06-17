加州爆野火 千人撤離逾萬英畝土地付之一炬

美國加州有關當局表示，在洛杉磯西北方延燒的野火迫使1000多人撤離一處高人氣戶外休閒區，並燒掉超過1.2萬英畝（48.54平方公里）的土地。

路透社報導，野火位置在加州哥曼（Gorman），也就是洛杉磯西北方約96公里處。加州森林防火廳（Cal Fire）指出，已出動約400名消防人員、70輛消防車和兩輛推土機來因應「波斯特大火」（PostFire）。

加州森林防火廳指出，火苗是在昨天下午竄出，接著朝東南方向的金字塔湖（Pyramid Lake）延燒。野火爆發後，約1200人已撤出飢餓谷（Hungry Valley）休閒區，一個有著摩托車和越野車車道的戶外場所。截至目前有兩個建築物被燒毀。

目前僅控制住2%火勢，無人受傷。加州森林防火廳表示，在高溫、低濕度和強風的環境下，很難控制火勢，而這樣的氣候條件預料將持續至今天晚上。

灑水飛機正嘗試阻止火勢進一步蔓延，消防人員也在建立外圍防火線，以加強控制火勢。