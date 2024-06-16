川普：澤倫斯基要美國金援 沒完沒了如無底洞

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國前總統川普。美聯社
美國前總統川普。美聯社

美國政治新聞網站Politico 16日報導，共和黨籍前總統川普15日猛烈抨擊美國援烏規模，宣稱只要他11月總統大選當選，將立刻「搞定這件事」。

瑞士15日召開首次烏克蘭和平高峰會，並於16日閉幕，代表美國總統拜登出席的副總統賀錦麗，15日宣布加碼援烏15億美元（台幣約489億元）。

川普15日在底特律的選舉造勢活動批評澤倫斯基，諷刺這位烏克蘭總統是「史上最偉大推銷員」，為基輔大力推銷，以確保美國在俄羅斯侵烏後對基輔的支持。

川普在前述活動指稱，澤倫斯基「4天前才帶著600億美元（台幣約2兆元）閃人，然後他到家，又宣布自己還需要600億美元。無底洞，沒完沒了」。

川普聲稱，「在本人以總統當選人身分入主白宮前，我將把這事做個了結」。

基輔 川普 美國

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