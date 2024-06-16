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川普副手人選浮上檯面 華爾街日報：挺台參議員盧比歐是考慮之一

中央社／ 紐約16日專電
華爾街日報報導，曾與前總統川普競逐共和黨總統提名的聯邦參議員盧比歐，也是川普搭檔的考慮人選之一。盧比歐具拉丁裔與反共背景，能夠吸引勞工與專業選票，在角逐者中具有優勢。法新社
華爾街日報報導，曾與前總統川普競逐共和黨總統提名的聯邦參議員盧比歐，也是川普搭檔的考慮人選之一。盧比歐具拉丁裔與反共背景，能夠吸引勞工與專業選票，在角逐者中具有優勢。法新社

華爾街日報報導，曾與前總統川普競逐共和黨總統提名的聯邦參議員盧比歐，也是川普搭檔的考慮人選之一。盧比歐具拉丁裔與反共背景，能夠吸引勞工與專業選票，在角逐者中具有優勢。

共和黨全國代表大會將在7月15日至18日在密爾瓦基（Milwaukee）舉行，川普（Donald Trump）的可能副總統人選陸續浮上檯面，華爾街日報（Wall Street Journal）報導，曾經在2016年與川普吵得不可開交的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也是少數人選之一。

盧比歐14日在川普78歲慶祝派對中現身，力挺川普重回白宮。他的支持者私下向川普推銷，古巴裔的盧比歐具有吸引勞工階層與專業人士的迷人特質，在內政與外交政策上都有完整資歷，他在2016年退出角逐是川普最後勝出的關鍵因素。

盧比歐曾在共和黨總統辯論與川普交鋒，當時川普捏起小指輕蔑取笑年輕的盧比歐是「小馬可」，盧比歐怒指川普是個「騙子」（Con Artist），激烈對話轟動一時。

同屬佛羅里達州選出的聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）表示，盧比歐具雙語能力，敏捷又凌厲，背景良好。川普曾指，他希望在最糟情況有位能接棒的副手。狄亞士巴拉特認為盧比歐具有上述所有資格。

報導引述親近川普與盧比歐人士的說法，即使川普目前未決定副手，但盧比歐有許多優勢，他欣賞盧比歐有4名子女，在鏡頭前呈現美好家庭形象，操流利西班牙語，有助於溝通移民議題。川普也想把民主黨極左派打成受共產黨影響人士，古巴裔的盧比歐本人就是反共議題的天然代言人。

由於川普任期只能再一任，副手搭檔極有可能是2028年的總統候選人，人選極受矚目。華爾街日報指出，俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）與非裔的南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott）也在名單上。「紐約時報」（The New York Times）曾報導，北達科他州長柏根（Doug Burgum）也是人選。

今年53歲的盧比歐出生於邁阿密，是逃離古巴共產政權移民的後代，2010年當選佛州聯邦參議員，2016年投入共和黨總統初選。

盧比歐是共和黨參院外委會排名第2順位的專業議員，身為反共家族後代，在國會山莊長期高度挺台。

他在2023年提出「2023威懾中國先發制人法案」（Deterring Chinese Preemptive Strikes Act of 2023），並重新提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），2022年提出「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」法案。

共和黨 川普 美國 華爾街日報 議員

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