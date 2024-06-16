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尷尬打臉？剛嘲拜登「思路不敏銳」 川普下一秒叫錯認知評估醫師名字

中央社／ 底特律15日綜合外電報導
川普對自己擔任美國總統期間接受認知評估的結果感到十分自豪，今天在演說中特別拿出來吹噓一番，藉機攻擊他口中「思路不敏銳」的拜登。美聯社
川普對自己擔任美國總統期間接受認知評估的結果感到十分自豪，今天在演說中特別拿出來吹噓一番，藉機攻擊他口中「思路不敏銳」的拜登。美聯社

川普對自己擔任美國總統期間接受認知評估的結果感到十分自豪，今天在演說中特別拿出來吹噓一番，藉機攻擊他口中「思路不敏銳」的拜登

法新社報導，但唯一的問題是，川普把當初進行認知評估的醫師名字給叫錯了，瞬間「打臉自己」。

川普在密西根州底特律（Detroit）對強硬右派支持者發表談話時，大讚自己的記憶力，說自己2018年時，接受了時任白宮醫師傑克森（Ronny Jackson）的評估。

然而，川普卻當場打了自己一耳光，因為他搞錯了傑克森這位現任德州聯邦眾議員的名字。

這個月14日滿78歲的川普說：「強生（Ronny Johnson）醫師，大家都認識德州國會議員強生嗎？他說我是史上最健康的總統，所以我非常喜歡他。」

他聲稱81歲拜登的思路敏銳度一天不如一天，並在底特律告訴台下支持者說，拜登在義大利出席七大工業國集團（G7）峰會期間根本搞不清楚狀況：其他領導人看著傘兵著地，拜登卻轉身「看著大樹」。

川普所說的這段事件，來自一段在右翼媒體及共和黨同溫層間瘋傳的影片。

然而，這段影片有誤導性，因為影片經過剪輯之後，看不到拜登轉身背對其他領導人，是因為他當時在向一名在他左側落地的另一名傘兵比手勢致意。

川普 拜登 醫師

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