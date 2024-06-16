影／入夜後「整座橋消失」！洛杉磯地標大橋銅線失竊 照明設備全罷工

CBS NEWS報導，美國加州洛杉磯地標「第6街大橋」（6th Street Bridge）照明設備銅線遭竊，導致大橋拱門及橋身的燈光設計「光線絲帶」（Ribbon of Light）無法發光，入夜後整座大橋彷彿消失不見。

加州洛杉磯地標「第6街大橋」橫跨洛杉磯河（L.A. River），連接波伊爾高地（Boyle Heights）和洛杉磯藝術區（Arts District ），於2022年7月正式啟用，斥資將近6億美元打造而成，相當於新台幣195億元，入夜後閃閃動人的燈光設計「光線絲帶」吸引許多民眾慕名打卡。

可是過去一年來，竊賊陸續偷盜大橋拱門照明、燈桿和銅線，加州市議員德雷昂（Kevin de León）說，總計約11公里的銅線被偷，價值約合台幣35萬元，維修費高達百萬美元。

洛杉磯市為此特別成立工作小組，目標是打擊金屬材料變賣。

另外，洛杉磯市府官員並不打算更換大橋照明設備，希望能想出其他辦法阻止囂張竊賊。