美新國防授權法 喊抗中挺台

美國聯邦眾議院十四日以二一七票贊成、一九九票反對通過二○二五財年國防授權法案（NDAA），總額約達八八三七億美元，其中國防資金近八八五○億美元，旨在強化美國軍力並嚇阻中國大陸。有關台灣部分，要求美國政府考慮加強對台國防產業基礎合作，擴大全球軍事生產，增加供應鏈安全與韌性，並符合台灣防衛需求。

NDAA是美國國會提供五角大廈的年度預算法，兩院通過各自版本，經協調一致後送交美國總統拜登簽署生效。眾院十四日完成全院表決，聯邦參議院軍委會同日公布委員會審查完畢的摘要版。

有關中國部分，兩院現有版本均要求持續為太平洋嚇阻倡議注資。眾院版提供印太司令部六點五億多美元預算，加碼投入發展嚇阻北京所需的新興科技，像高超（極）音速、人工智慧（AI）和無人機，另要求五角大廈向國會報告中國、俄羅斯、北韓和伊朗間的軍事合作，以及採取行動防止共諜滲透。

眾院版除重申美台關係是以台灣關係法、美中三項聯合公報及對台六項保證為基礎，還要求美國政府透過軍售、商售及國防產業合作，支持台灣取得所需武器與服務，尤其著重不對稱作戰能力。

參院軍委會十三日也以廿二票贊成、三票反對通過自己的NDAA，將提供達九二三三億美元的國防預算。該版本還要求五角大廈著手制定數年的長期計畫，為台灣建立區域緊急應變防衛資源儲備庫，下一步將送參院表決，通過後還需兩院整合統一版本。