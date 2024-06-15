北美台灣研究學會年度論壇 探索台灣世界意義

北美台灣研究學會11日至13日在紐約市立大學（CUNY）舉行第29屆年度國際學術研討會，主題為「台灣研究的知識前沿與世界意義」，各地學者、研究人員與文化工作者齊聚交流。

北美台灣研究學會（North American Taiwan StudiesAssociation, NATSA）每年於各大學輪流舉辦研討會，探討台灣政治、文化、 社會、國際關係等議題，緊扣世界脈動。今年為學會成立30週年，並首次在紐約舉行年度研討會。

駐紐約辦事處副處長張麗賢出席開幕式，致詞中肯定學會在北美學術圈推動台灣研究的成果，推崇年輕學者持續從不同面向深入探討台灣主題與內涵，讓議題更豐富多元。

為期兩天半的研討會涵蓋人文藝術、社會科學、法學、外交等領域討論，工作坊，論文投稿者及受邀講者來自北美及台灣各地。

台灣廣受世界矚目，今年投稿論文數量增加，反映各地對台灣興趣大幅提升。活動包括專題演講、工作坊及攝影展等。除學術導向場次，也有一般民眾參與的活動。

北美台灣研究學會成立於1994年，當時台灣在政治、經濟、社會及文化上迅速變遷，成為海內外學者高度重視的研究對象，催生整合各類研究興趣的學術溝通平台。學會是第一個、也是目前海外規模最大的專業台灣研究組織。