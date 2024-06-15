快訊

女神清大致詞！林青霞吐「沒上大學很遺憾」 下一秒反轉全場大讚

一師扛半班各縣市合理化 公幼招生恐更慘烈

NBA／沒被橫掃！ 獨行俠G4背水一戰痛宰塞爾蒂克38分

北美台灣研究學會年度論壇 探索台灣世界意義

中央社／ 紐約14日專電

北美台灣研究學會11日至13日在紐約市立大學（CUNY）舉行第29屆年度國際學術研討會，主題為「台灣研究的知識前沿與世界意義」，各地學者、研究人員與文化工作者齊聚交流。

北美台灣研究學會（North American Taiwan StudiesAssociation, NATSA）每年於各大學輪流舉辦研討會，探討台灣政治、文化、 社會、國際關係等議題，緊扣世界脈動。今年為學會成立30週年，並首次在紐約舉行年度研討會。

駐紐約辦事處副處長張麗賢出席開幕式，致詞中肯定學會在北美學術圈推動台灣研究的成果，推崇年輕學者持續從不同面向深入探討台灣主題與內涵，讓議題更豐富多元。

為期兩天半的研討會涵蓋人文藝術、社會科學、法學、外交等領域討論，工作坊，論文投稿者及受邀講者來自北美及台灣各地。

台灣廣受世界矚目，今年投稿論文數量增加，反映各地對台灣興趣大幅提升。活動包括專題演講、工作坊及攝影展等。除學術導向場次，也有一般民眾參與的活動。

北美台灣研究學會成立於1994年，當時台灣在政治、經濟、社會及文化上迅速變遷，成為海內外學者高度重視的研究對象，催生整合各類研究興趣的學術溝通平台。學會是第一個、也是目前海外規模最大的專業台灣研究組織。

溝通 紐約

延伸閱讀

累虧115億 拚三年打消…張國煒：星宇這樣虧損最後一次

威宏旺季到 產能滿載

商億股東會／持續擴大柬埔寨廠產能 鞏固北美市場

星宇股東會／2023年虧損達實收資本二分之一 張國煒：應該是最後一次

相關新聞

影╱拜登在幹嘛？G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 遭義總理急忙拉回

美國總統拜登近期的健康狀況狂被放大檢視，不只連連放空失神，連在義大利七國峰會（G7）上也出現詭異舉動，有外媒直言，這可能...

台灣關係法45週年 美密西根州議會連3年決議挺台

美國密西根州參眾議院通過友台決議案，強調雙方共享自由、民主、人權、法治和繁榮的價值。州眾議員葛林（JaimeGreene...

美國會審查國防預算 要求嚇阻北京、強化美台合作

美國聯邦眾議院14日表決通過2025年度國防授權法，以強化自身軍力及嚇阻中國大陸為目標；其中針對台灣，法案要求美國政府考...

對台軍售 美學者：應善用總統撥款權

華府智庫卡托研究所學者葛梅茲長久以來提倡台灣應發展不對稱戰力。他十三日在美國外交政策雜誌以專文分析美國對台軍售延宕原因，...

眾院通過 美國會：西藏非自古屬中國

美國聯邦眾院十二日以壓倒性多數通過「促進解決西藏–中國爭端法」。該法案聲稱美國政府從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立...

川普重返國會 同黨議員助慶生

自二○二一年一月華府國會山莊暴動以來，美國前總統川普十三日首次回到國會山莊。共和黨籍國會議員除了在國會山莊迎接川普，並為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。