台灣關係法45週年 美密西根州議會連3年決議挺台

美國密西根州參眾議院通過友台決議案，強調雙方共享自由、民主、人權、法治和繁榮的價值。州眾議員葛林（JaimeGreene）在密州媒體發表專文，強調維護台灣技術，確保公平貿易對雙方共同利益的重要。

今年是「台灣關係法」立法施行45周年，密西根州參眾議院13日通過友台決議案指出，台美關係歷久彌新，台灣與密州共享自由、民主、人權、法治和繁榮的價值，決議案讚揚美國國會近期對台軍援及「台美21世紀貿易倡議」的進展。

決議文細數過去一年密州州長惠特梅爾（GretchenWhitmer）2度訪台，拜會總統賴清德、副總統蕭美琴與前總統蔡英文、密州設立駐台辦事處，駐芝加哥辦事處也與密州經發廳簽署備忘錄等各項雙邊關係發展，同時支持台灣以台灣為稱呼，有意義參與國際組織。

決議文並呼籲台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）及「避免雙重課稅協定」（ADTA）。

密西根州已連續3年通過友台決議案，今年由「友台連線」共同主席州參議員張理（StephanieChang）、共同主席州眾議員摩根（Jason Morgan）及共同主席州眾議員葛林宣讀，全案獲州議員一致鼓掌無異議通過，駐芝加哥辦事處處長類延峰出席表示感謝。

葛林13日於底特律新聞（The Detroit News）以「台灣是關鍵伙伴」為題發表專文指出，類延峰當日訪問密州議會實可稱為「台灣友誼日」，台灣的自由、民主價值與密州理念相近。

文章指出，台灣以半導體為核心的高科技產業與密州以汽車業為中心的製造業及技術部門緊密相關，維護台灣技術設施，確保國際公平貿易對共同利益至關重要。

中國一帶一路、科技戰、人工智慧及南海軍事活動不只威脅台灣，更對密州、美國及國際社會構成威脅，他呼籲民主盟友並肩作戰，重申對自由的承諾，以因應中國威脅。