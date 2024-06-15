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美國會審查國防預算 要求嚇阻北京、強化美台合作

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國聯邦眾議院14日表決通過2025年度國防授權法，以強化自身軍力及嚇阻中國大陸為目標；其中針對台灣，法案要求美國政府考慮強化對台的國防產業基礎合作，擴大全球軍事生產，增加供應鏈安全與韌性，並符合台灣的防衛需求。

國防授權法為美國國會提供給五角大廈的年度預算法，參議院和眾議院會分別通過各自版本，經協調一致後送交美國總統拜登簽署生效；眾院14日完成全院表決，參院軍事委員會同日公布委員會審查完畢的摘要版本。

針對中國大陸，兩院現有版本均在國防授權法案持續為太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative）注資；眾院版提供印太司令部超過6.5億美元預算，加碼投入發展嚇阻中方的所需的新興科技，如極音速、人工智慧（AI）和無人機等，法案要求五角大廈向國會報告中國大陸、俄羅斯、北韓和伊朗的軍事合作，並要求五角大廈採取行動禁止中方間諜滲透。

有關台灣，眾院版除重申美台關係是以美國的台灣關係法、美中三聯合公報及6項保證為基礎，要求美國政府透過軍售、商售以及國防產業合作，來支持台灣獲得武器與服務，尤其著重不對稱戰力所需的能力。

此外，眾院版要求美國政府考慮強化對台的國防產業基礎合作。

美國媒體4月報導，國會考慮在NDAA授權對台出口關鍵武器技術，在台生產必要武器；眾院版最新的條文內容並未直接闡述相關內容，但要求防長考慮與強化美國與台灣之間的國防工業基礎合作，擴大全球軍事生產，增加供應鏈安全與韌性，並符合台灣的防衛需求。

上述建議同樣出現在參議院軍事委員會公布的法案摘要中，參院軍事委員會版本還提到，要求五角大廈著手制定數年計畫，為台灣建立一個區域緊急應變防衛資源儲備庫。

參議院軍事委員會送出法案後，下一步將送往參議院表決，通過後還需要兩院整合統一版本，才能送拜登公告。

根據眾議院軍事委員會日前公布的法案內容，下年度國防預算為8952億美元，包含剛入伍的新兵加薪19.5%，替全體軍人加薪4.5%，提供房屋及食物補貼等；參院軍事委員會版本匡列預算9233億美元，除替軍人加薪外，還授權國防支出增加250億美元，用以購買戰艦、飛機與車輛，此外，國防授權法持續支持烏克蘭與以色列。

民主黨與共和黨在國防授權法條文有著保守與自由立場的角力，眾院版條文包含禁止多元化倡議（DNI）、停止補助墮胎與變性手術等保守條文，這些並未見諸以民主黨占多數的參議院版本，預料民主黨和共和黨還得密集協調才能推進全案。

五角大廈 國防授權法案 美國

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