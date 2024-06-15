眾院通過 美國會：西藏非自古屬中國

美國聯邦眾院十二日以壓倒性多數通過「促進解決西藏–中國爭端法」。該法案聲稱美國政府從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立場，並授權行政部門反駁北京有關西藏歷史法律地位的虛假資訊，敦促北京和西藏對話。該案五月已在參院通過，將待拜登簽署生效。

該法案獲得美國兩黨跨黨派支持，是對二○○二年「西藏政策法」的修正案。該修正案提到中共官員聲稱西藏就是中國一部分，「在歷史上並不準確」。中國大陸政府也未達到美國期望，與達賴喇嘛或其代表進行有意義的直接對話，以尋求解決分歧。

該法案強調，西藏民眾是依「兩公約」等國際法享有自決權的人民，但中國現行政策不許他們行使這項權利。西藏與中國間的爭端必須依聯合國憲章等國際法。美國國務院有責任與其他國家政府協調多邊努力，以實現透過談判達成西藏問題協議的目標。

該法案還提醒美國政界應認識到，西藏並不限於中國政府定義的西藏自治區，也包括甘肅、青海、四川和雲南省的藏區。

達賴喇嘛辦公室上周則宣布，達賴六月將赴美治療膝蓋。屆時他會否與美國高官會晤備受關注。

另外，由中共中央對外聯絡部和美國亞洲協會共同主辦的第二屆美中一點五軌對話十三日在北京舉行。雙方同意美中關係穩定發展符合兩國人民利益，也符合國際普遍期待。雙方應堅持和平共處，避免衝突對抗；加強溝通對話，增進了解信任。首屆美中一點五軌對話去年十月舉行，是以視訊方式進行。