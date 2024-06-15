川普重返國會 同黨議員助慶生

自二○二一年一月華府國會山莊暴動以來，美國前總統川普十三日首次回到國會山莊。共和黨籍國會議員除了在國會山莊迎接川普，並為十四日過七十八歲生日的川普唱生日快樂歌。十三日也是川普首次破冰與聯邦參議院共和黨籍領袖麥康諾說話，川普並形容當前黨內氣氛驚人地和諧團結。

川普在閉門會議痛斥美國司法部「齷齪、混蛋」，還大罵美國總統拜登是「笨蛋」。川普另還私下要求共和黨籍聯邦眾議院議長強生推翻自己的定罪。川普五月在封口費案被判有罪，而且企圖推翻其二○二○年總統大選敗選結果的案件未決。

國會對面的共和黨競選總部十三日舉辦私人早餐會，屋內擠滿共和黨籍聯邦眾議員。眾人替川普唱生日快樂歌，黨籍聯邦參議員還端出星條旗蛋糕，插著四十五和四十七的蠟燭，代表他是美國第四十五任總統，以及「即將是第四十七任總統」。

接著川普及他的黨內主要批評者麥康諾握手碰拳。這是兩人這幾年來首次互動，麥康諾曾批評川普煽動國會暴動很「丟臉」。

共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克說，十三日是「非常成功」的政治集會，「我們百分之百團結支持川普的競選資格，並準備好代表國民有所作為」。有共和黨領袖說，川普席間談到移民、經濟及潛在的二○二五年立法等議題，還有他面臨的司法案件。

消息人士宣稱，有位國會議員開玩笑說川普封口費案被定罪後，競選團隊反而募款數千萬美元，「有種說法是，我們要將那個男人（川普）告上白宮」。川普亦批評拜登大力援烏，直言「如果烏克蘭贏，我們有什麼好處？」

另據美國財經媒體CNBC等外媒報導，川普此行與包括至少八十位執行長在內的約百位企業領袖，舉行商業圓桌組織會議，聲稱若重返白宮打算調降公司稅至百分之廿，並減少政府監管。與會者包括蘋果的庫克、美國銀行的莫尼罕、花旗集團的佛瑞塞及摩根大通的戴蒙等人。

現行美國公司稅率為百分之廿一，即使僅降至百分之廿，就可能代表讓美企每年減稅數十億美元。

消息人士透露，川普除提出取消所得稅，還提出以全關稅聯邦稅制取代所得稅，並考慮藉由關稅在談判時施壓某些國家。該報導說，川普任內大力提倡以關稅當作外交政策的多重工具，從這場閉門會議的談話可以窺見，川普若再度執政，將祭出更大規模關稅行動。