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批餐廳鄰桌寶寶吵到聽不見同桌人講話 女子跟孩子的媽大打出手

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在餐廳大鬧，警方到場後將其強制帶離。圖擷自每日郵報
女子在餐廳大鬧，警方到場後將其強制帶離。圖擷自每日郵報

美國密西西比州一名女子到餐廳用餐，因為不滿隔壁桌的孩子一直發出聲音，不但對隔桌的媽媽大吼大罵，甚至還出手打人，最後兩人爆發嚴重衝突。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網友瑪迪（Madi）到餐廳用餐，碰巧遇上這起事件，便將過程拍下上傳至TikTok，吸引超過1100萬次點閱。

據報這名不知名的女子年約50幾歲，當天瑪迪帶著孩子到一家墨西哥餐廳用餐，這名女子因為認為寶寶聲音太吵突然暴怒。女子說因為寶寶太吵，她跟同桌的人根本都聽不到對方講話，暴怒要求家長如果孩子這麼吵「就別帶該死的孩子去該死的餐廳」。

瑪迪聽到以後立刻起來詢問，想知道是誰對自己的孩子說出這麼尖銳的言論，女子不但不認為自己的說法有問題，還先動手推了瑪迪，於是瑪迪也還手，兩人於是爆發肢體衝突。

在兩人爭吵過程當中，幫忙勸架的顧客表示，其實他們根本沒有聽到寶寶吵鬧的聲音。瑪迪也說，當天是因為媽媽在跟孫子玩，拿走了他手上的筆，兒子才會發出聲音。但她強調，孩子並沒有一直大哭，如果孩子真的很吵，她會主動帶孩子離開餐廳。

兩人爆發衝突之後，警方也到場居中協調，不過這名女子仍不肯罷休，罵瑪迪是「該死的婊子」，因此隨後遭警方逮捕，並被帶離餐廳。

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