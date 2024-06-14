不滿被高級餐廳解雇 女子把整袋排泄物倒進餐廳鯉魚池報復
美國一名女子因為不滿遭高級餐廳解雇，日前帶著一袋排泄物，跑到餐廳倒入餐廳的鯉魚池，造成餐廳數千美元損失。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名員工羅曼（Ariel Roman）在2022年12月因違反公司政策，被曼哈頓一家高級餐廳解雇。羅曼不滿公司將她革職，開始一連串騷擾行為，不只襲擊女員工、跟蹤其他員工，還曾威脅要放火燒了公司的建築物。
羅曼在2023年6月29日被禁止進入該集團旗下所有餐廳和飯店，不過今年6月1日，她又在晚間偷偷跑到前東家報復。據報當時羅曼戴著黑色假髮和眼鏡偽裝，提著一大袋糞便溜進餐廳。
餐廳有裝設鯉魚池，羅曼就這樣把整袋排泄物倒進鯉魚池裡。但這麼做還不夠，她又跳到桌上，開始對在現場用餐的客人大吼大叫。
羅曼的行為造成餐廳至少損失3000美元（約97000元台幣）。餐廳已向羅曼提出告訴，希望能要求她賠償，並對她設下永久禁令。羅曼可能不只要賠償餐廳的損失，還會面臨刑事指控。
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