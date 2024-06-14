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驚悚畫面曝！美佛州4公尺巨鱷生吞女遊民 警開槍擊斃剖肚挖屍　

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美佛州警方在一條長4.2公尺的鱷魚肚子內，發現了一名41歲女子的遺體肉塊。取自X
美佛州警方在一條長4.2公尺的鱷魚肚子內，發現了一名41歲女子的遺體肉塊。取自X

美國佛州警察攜帶的隨身密錄器拍到了驚悚瞬間，他們在一條長14英尺（4.2公尺）的鱷魚肚子內，發現了一名41歲女子的遺體肉塊。

每日郵報報導，去年9月，佛州清水市一名路人發現鱷魚似乎叼著一具人類屍體後，隨即通報警察，警方趕往現場後，將鱷魚打撈上岸並擊斃，隨後剖開牠的屍體，並在肚子內發現41歲女子莎賓娜（Sabrina Peckham）的遺骸，但部分已被消化。

警方獲報後，偕同緊急救援人員與佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會抵達現場，一群人找到肇事鱷魚後，使用繩索和鐵鍊將鱷魚從運河中拉出，並用膠帶封住其嘴巴，隨後由警察持槍將其擊斃。警方還公開了擊斃鱷魚瞬間的影片，槍聲響起當下，水花四濺。

影片顯示，這條巨大鱷魚被警察圍住，牠的肚子因生吞人類而明顯腫脹。一行人必須將之腹部剖開，才能取出莎賓娜的遺骸。據莎賓娜的女兒證實，母親長期無家可歸，因此住在這個靠近鱷魚出沒地點的營地。

莎賓娜離世前2個月，就曾因違法闖入濕地而遭到逮捕，該片濕地距離她遇害的地點僅半英里（約800公尺），當時她被罰款500美元（約新台幣1.6萬）。

她的女兒事後否認母親主動挑釁鱷魚的說法，並強調莎賓娜可能是在黑暗中走回營地或離開營地時，遭到水中的鱷魚攻擊。

警察 鱷魚

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