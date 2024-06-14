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美民主黨推體外人工受精權法案 共和黨參院擋下

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國共和黨籍聯邦參議員今天擋下一項承認體外人工受精（IVF）合法權利的法案。這項法案是民主黨提出，以助黨內在11月大選前凸顯生育自由面臨的威脅。

法新社報導，體外人工受精是一種在實驗室中將卵子與精子結合的不孕症治療。這項法案將確立體外人工受精的聯邦權利，讓醫療提供者供應相關服務，並擴大保險範圍以降低費用。

絕大多數美國人告訴民調機構，體外人工受精在道德上可以接受，但在過程中產生的冷凍人類胚胎銷毀問題上，全國存在歧見。

這項法案在初步表決中需要獲得60名參議員支持才能開始辯論，但最終只能獲得48名參議員支持，僅2名共和黨人投贊成票。

參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「這項法案所做的就是在全國範圍內確立體外人工受精權利，為數百萬名尋求體外人工受精生子的美國人消除障礙。」

舒默說：「這對我來說是切身相關的事。我因為體外人工受精的奇蹟而有了一個漂亮的一歲孫子。」

阿拉巴馬州最高法院今年2月認定冷凍胚胎等同兒童，意味著毀壞胚胎會被追究刑責，後來體外人工受精的採用成了熱門的選舉議題之一。

根據今天公布的蓋洛普（Gallup）民調，82%受訪者表示體外人工受精在道德上可以接受。49%表示可以銷毀冷凍人類胚胎，43%則表示不行。

不過共和黨人表示，這項法案太超過，並指控民主黨人在「作秀投票」，散布有關體外人工受精權益的恐慌。

保守派參議員克魯茲（Ted Cruz）說：「我們要澄清一點，沒有人要禁止體外人工受精，沒有任何一個參議員要禁。」

共和黨 美國 議員

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