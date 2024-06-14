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川普傳承諾降公司稅至20% 以提高關稅彌補所得稅減稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國共和黨總統候選人川普，13日拜會共和黨國會議員後，對媒體發表談話。 路透
美國共和黨總統候選人川普，13日拜會共和黨國會議員後，對媒體發表談話。 路透

知情人士透露，再度角逐美國總統寶座的前總統川普周四向商界領袖承諾，如果他當選，將會把公司稅稅率進一步降至20%。同日他與共和黨國會議員會面時，則是提出要以調高關稅來彌補所得稅減稅的想法。

川普先前擔任總統期間，已經大幅削減美國大型企業的所得稅。他周四（13日）在華府有多個活動。消息人士向彭博資訊透露，川普參加了約100位美國知名企業執行長出席的私人會議，與會人士包括摩根大通執行長戴蒙、蘋果執行長庫克等人。

他在會中致詞，表示支持調降公司稅稅率，而且評論20%是個不錯的整數。目前美國公司稅稅率為21%，即使只小幅減至20%，對獲利的美國企業來說，可能代表每年減稅數十億美元。

川普也矢言要將共和黨所提的2017年稅法永久化，延長法案中包括個人、小企業減稅在內的幾個關鍵部分。他也主張小費收入免徵聯邦稅。

除了爭取大企業支持，川普周四也到國會山莊與共和黨籍國會議員見面。美國國會現在正在討論明年要進行稅法改革，川普已多次放話要調高關稅，平添全球貿易與消費者物價的不確定性。

紐約州眾議員馬爾利奧塔克斯（Nicole Malliotakis）結束與川普的會議後表示，「他（川普）確實想要降低所得稅，因而減少的稅收可以藉由某些類別的關稅來彌補，特別是針對競爭國的關稅」。

川普競選辦公室發言人里維特說，川普在與議員交換意見時，提出很多想法，這只是其中之一。「他已經多次提到，針對外國的關稅提高，美國工人的稅負就能下降」，「川普總統的最優先任務，始終都是要讓『川普減稅』永久化」。

川普 美國 議員

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