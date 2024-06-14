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不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
兩位男士在13日特斯拉（Tesla）股東會當天，以西部牛仔裝扮，站在奧斯汀超級工廠內的一部Cybertruck旁。 美聯社
兩位男士在13日特斯拉（Tesla）股東會當天，以西部牛仔裝扮，站在奧斯汀超級工廠內的一部Cybertruck旁。 美聯社

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周四（13日）在股東大會向股東表示，美國前總統川普常打電話給他，而且川普還是Cybertruck的大粉絲。

馬斯克說，「我和他（川普）有過一些交談，然後他會突然沒什麼理由就打電話給我」，「我不知道為什麼，但他就是會打電話來」。馬斯克表示，川普許多朋友現在擁有特斯拉電動車，也都很喜愛，「他（川普）還是Cybertruck的大粉絲」。

馬斯克說，川普「打電話來時總是非常和善」，他告訴川普，電動車有益未來，而美國是電池電動車的領導者。

正在角逐共和黨總統參選人資格的川普，曾主張如果他當選，將廢除現任總統拜登的電動車推廣計畫，也曾說過電動車沒有用，將傷害美國汽車工人。

但在馬斯克提供川普加密貨幣政策建議後，兩人的距離拉近。最近川普在亞利桑那州競選集會上公開讚揚馬斯克，自稱是電動車和馬斯克的「大粉絲」。

川普 電動 馬斯克

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