美華爾街日報記者被控替CIA情蒐 遭俄起訴送審

俄羅斯檢方認定美國「華爾街日報」記者格什科維奇替美國中央情報局蒐集一座俄國戰車工廠的資訊，今天將他的案件送交法庭；華爾街日報和白宮都駁斥此事為一場騙局。

綜合法新社和路透社報導，格什科維奇（EvanGershkovich）2023年3月在前往烏拉爾（Urals）地區城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）報導途中被捕，之後便一直被扣押在惡名昭彰的莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄。

俄羅斯檢察總長今天透過聲明指控格什科維奇替中央情報局（CIA）辦事，並「蒐集」斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk）戰車製造商Uralvagonzavod的「機密資訊」。

聲明還說：「格什科維奇利用煞費苦心的陰謀手段執行非法行動。」檢方並未公布任何文件證據來支持這項指控。

聲明提到，檢方已將針對格什科維奇的刑事案件送交葉卡捷琳堡的斯維爾德洛夫斯克州法院（Sverdlovsk Regional Court）「以供審理」，不過並未說明審判何時進行。

美國表示，俄國檢方的指控「可信度為零」；華爾街日報抨擊俄羅斯的公告「令人憤怒」。

華爾街日報總編輯塔克（Emma Tucker）和高階主管透過聲明表示：「格什科維奇正面臨不實且毫無根據的指控。俄羅斯對這場騙局審判的最新舉措一如預料，讓人深感失望且令人憤怒。」

莫斯科之前並未就格什科維奇的案件提供任何公開細節，僅說他「當場被逮個正著」。

格什科維奇是自蘇聯時期以來首位以在俄國情蒐為由遭到逮捕的西方記者。32歲的格什科維奇若遭定罪，將面臨最重20年徒刑。

俄羅斯的最新舉措引來華府強烈反對，華府去年宣稱格什科維奇遭到「不當拘留」，這樣的標籤實際上意味著白宮認為他被當作政治人質。

華府指控莫斯科當局以毫無根據的指控逮捕美國公民，利用他們當作換取在國外遭定罪俄羅斯人獲釋的籌碼。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也呼籲俄方釋放格什科維奇，稱他只是「以自由媒體記者身分在執行他的工作」。