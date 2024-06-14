拜登對兒子遭定罪首度公開表態 不會特赦或減刑

美國總統拜登今天指出，他兒子韓特．拜登（HunterBiden）因購買手槍時謊報毒癮而遭定罪，他不會特赦他的兒子，也不會減刑。

法新社報導，拜登在義大利參加七大工業國集團（G7）高峰會，他在記者會就記者提問對他54歲兒子面臨刑責是否會減刑時回答：「不會。」

他說：「我對我兒子韓特感到非常自豪。他已克服毒癮，他是我知道最聰明、最正派的人士之一。」

拜登表示：「我說我會遵從陪審團的裁定。我將這麼做。我不會特赦他。」

在史上首次對現任美國總統孩子進行刑事起訴中，一個陪審團11日裁定韓特犯有三項重罪，罪名是他在2018年吸食快克古柯鹼成癮時購買手槍。

韓特可能面臨最高25年徒刑，但因是初犯，入獄可能性並不大。刑期尚未確定，預計將在未來幾個月內宣判。

拜登在陪審團裁定後發布聲明指出，他愛自己還存活的唯一兒子，但尊重陪審團的決定。拜登的長子因腦癌於2015年過世。

拜登今天在義大利的言論，是他就陪審團裁定後的首次公開說法。