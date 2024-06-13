美民權團體提告 轟拜登庇護禁令與川普版相差無幾

美國總統拜登日前發布行政命令，暫停受理南部邊境非法移民的庇護申請。移民倡議團體組成的聯盟今天為此控告政府，稱此舉幾乎無異於前朝川普政府遭法院擋下的類似舉措。

美聯社報導，美國民權聯盟（ACLU）等組織代表美洲移民倡議中心（Las Americas Immigrant AdvocacyCenter）和難民及移民教育法律服務中心（RAICES）提起的訴訟，是拜登邊境全面掃蕩行動合法性面臨的首次考驗。這些行動經歷白宮內部長達數月的討論後推出，部分目的在轉移拜登在移民政策上面臨的政治攻擊。

美國民權聯盟委任律師吉賴特（Lee Gelernt）說：「庇護禁令在法律上與我們先前成功阻止的川普版禁令並無區別，（拜登政府）頒布禁令，因此我們別無選擇，只能提出訴訟。」

拜登上週公布的命令規定，只要美墨邊境官方入境口岸每日非法移民人數超過2500人，就會暫停受理庇護申請。命令在頒布後隨即生效，因為最新數據比2500人這個數字高得多，達到每日約4000人。

上述限制將持續到7天日均移民人數等於或低於1500人的2週後，才會恢復受理庇護申請，但人數何時會降到這個數字仍不得而知。上一次移民人數來到如此低位是在2020年7月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間。

這命令已於6月5日生效。拜登政府官員表示，預計遭驅逐出境的人數將創下新高。

然而，倡議團體主張，針對未抵達指定入境口岸的移民暫停提供庇護，除違反既有的聯邦移民法，也有其他顧慮。拜登政府正試著推動移民透過指定入境口岸抵達美國。

民團今天在訴狀中寫道：「美國長久以來一直庇護著尋求棲身之地、免受迫害的難民。1980年難民法（Refugee Act）已將這個國家承諾寫入法律。」

「儘管這些年來，國會對尋求庇護的權利加諸了部分限制，卻從未允許行政部門根據非公民進入本國的地點來決定是否禁止庇護。」

拜登在競選期間一再批評前總統川普的移民政策，政府官員也聲稱他的行政命令有別以往，因為拜登的版本包含基於人道考量的數項豁免條件。舉例來說，人口販運受害者、無人陪伴的未成年人和面臨嚴重醫療緊急情況者皆不受此限。

美國國土安全部發言人拒絕就這起訴訟置評，僅表示：「這項『保衛邊境』（Securing the Border）規定不僅合法，也對強化邊境安全至關重要，且已產生影響。這些遭到質疑的做法仍然有效，我們將繼續執行。」