快訊

語帶玄機！白宮不排除動用總統減刑權 拜登兒杭特量刑大選前出爐

他曝00940解套方法！網卻勸「出清買台積電」：買900元的都賺了

沒有規則的競賽：阿富汗殺戮的歷史悲劇為何重演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

語帶玄機！白宮不排除動用總統減刑權 拜登兒杭特量刑大選前出爐

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登之子杭特非法擁搶被判有罪，白宮12日回覆並未排除動用總統特赦權中的減刑。圖為拜登（左）12日稍早和杭特（右）抵達德拉瓦空軍警衛隊基地。路透
美國總統拜登之子杭特非法擁搶被判有罪，白宮12日回覆並未排除動用總統特赦權中的減刑。圖為拜登（左）12日稍早和杭特（右）抵達德拉瓦空軍警衛隊基地。路透

Axios報導指出，美國第一公子杭特（Hunter Biden）11日因購槍不實陳述遭判3項罪名成立，創下美國史上首位在位總統子女被判有罪紀錄，總統拜登堅稱不會特赦杭特，但是白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）12日對媒體回應並未排除減刑。

杭特因購槍背景審查提出不實陳述並非法持槍，11日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）法院遭陪審團裁定3項罪名有罪，最高恐面臨25年有期徒刑及最高75萬美元罰緩。

對此白宮新聞記者尚皮耶12日告訴美聯社，目前尚未判刑，總統拜登不會特赦的立場「非常明確」，不過談到減刑時，尚皮耶回覆「除此之外，我並不清楚」。

德拉瓦州聯邦法院遭定罪的被告，通常於罪名成立120天內被判刑，杭特量刑日期預計不會晚過10月初，也就是落在11月5日美國總統大選前1個月左右。

拜登 杭特 美國

延伸閱讀

杭特3罪成立 拜登：接受判決結果

「是總統，也是父親」拜登之子被判有罪 民主黨：司法正常運作

【Daily Podcast】杭特拜登非法持槍三項罪名被判成立／歐洲登革熱危機，法國面臨奧運防蚊難關

拜登兒子非法持槍被判有罪 接下來發展面面觀

相關新聞

語帶玄機！白宮不排除動用總統減刑權 拜登兒杭特量刑大選前出爐

Axios報導指出，美國第一公子杭特（Hunter Biden）11日因購槍不實陳述遭判3項罪名成立，創下美國史上首位在...

杭特3罪成立 拜登：接受判決結果

美國總統拜登次子杭特十一日在家鄉德拉瓦州威明頓遭聯邦法院陪審團定罪；杭特被控在二○一八年購買槍枝時對自己非法吸毒行為撒謊...

批拜登操縱司法 川普站不住腳

拜登之子杭特十一日被德拉瓦州陪審團判三項罪名成立，創下紀錄；不論民主黨或共和黨人都承認，此事讓前總統川普聲稱「拜登把司法...

「是總統，也是父親」拜登之子被判有罪 民主黨：司法正常運作

一個陪審團判定美國總統之子杭特·拜登犯有非法持槍罪。12名陪審員判定杭特·拜登全部三項指控有罪。量刑將於之後公布。

子彈打中項鍊卡住 男子遭槍擊幸運逃過死劫

美國科羅拉多州日前發生一起離奇的事件，一名男子與人發生衝突，對方持槍射擊男子，不過子彈剛好打到男子脖子上的項鍊，讓男子幸運逃過一劫。

美國大選前亂象 研究：假新聞網站比真的還多

追蹤假訊息的研究組織今天表示，偽裝成媒體的偏頗網站數量現已超過美國新聞網站，凸顯大選年地方新聞危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。