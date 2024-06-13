語帶玄機！白宮不排除動用總統減刑權 拜登兒杭特量刑大選前出爐

Axios報導指出，美國第一公子杭特（Hunter Biden）11日因購槍不實陳述遭判3項罪名成立，創下美國史上首位在位總統子女被判有罪紀錄，總統拜登堅稱不會特赦杭特，但是白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）12日對媒體回應並未排除減刑。

杭特因購槍背景審查提出不實陳述並非法持槍，11日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）法院遭陪審團裁定3項罪名有罪，最高恐面臨25年有期徒刑及最高75萬美元罰緩。

對此白宮新聞記者尚皮耶12日告訴美聯社，目前尚未判刑，總統拜登不會特赦的立場「非常明確」，不過談到減刑時，尚皮耶回覆「除此之外，我並不清楚」。

德拉瓦州聯邦法院遭定罪的被告，通常於罪名成立120天內被判刑，杭特量刑日期預計不會晚過10月初，也就是落在11月5日美國總統大選前1個月左右。