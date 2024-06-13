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批拜登操縱司法 川普站不住腳

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

拜登之子杭特十一日被德拉瓦州陪審團判三項罪名成立，創下紀錄；不論民主黨或共和黨人都承認，此事讓前總統川普聲稱「拜登把司法部當武器」的說法並不成立，也讓拜登自述自己尊重法治添加一大助力。

美國國家廣播公司新聞網報導，支持川普的共和黨大金主艾柏爾哈特表示，杭特被定罪，肯定削弱川普的說法，自己認為川普應專注於經濟，而非官司，「對我來說，司法系統很管用」。

五十四歲的杭特被判吸毒時違法買槍，三項起訴罪名皆成立；拜登大力支持所謂的「布雷迪法案」，規定有毒癮的人購槍有罪；而拜登政府的司法部指派特別檢察官起訴杭特。

川普五月在紐約州曼哈頓法院，因二○一六年「封口費」案被控三十四項偽造商業文書罪名，而被判有罪；此外，川普還因他保留機密文件、試圖推翻二○二○年選舉結果，而被聯邦刑事起訴；喬治亞州也起訴川普，說他千方百計想推翻喬州的選舉結果。

川普時常攻擊拜登，說拜登指揮司法系統以多條戰線進攻，目的是用刑事官司除掉他，不讓他登上選舉戰場。他在紐約被定罪後便發聲明，說自己被定罪是拜登與其人馬所為；這種事前所未聞。

只是一些共和黨人承認，連拜登之子都被判有罪，那麼要說服選民，認定拜登把司法體制武器化，實在很困難。共和黨策士表示，杭特被判有罪，至少削弱川普指責拜登把司法武器化的力道；川普要再說拜登染指司法天平，針對川普治罪，但不救自己兒子，選民很難相信。

杭特被判有罪，讓共和黨大受影響，對本案的回應紊亂、分裂；川普時代國防部官員、國家安全顧問的巴特爾說，杭特的官司很公正，但川普受審就不公正。杭特官司是憲法司法罕有的案例，陪審團能充分審酌控辯雙方的證據，而且遵守正當程序；但這種權利在川普官司當中，因紐約州法官及陪審團的歧視，而蕩然無存。

司法 川普 拜登

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