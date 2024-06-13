杭特3罪成立 拜登：接受判決結果

美國總統拜登次子杭特十一日在家鄉德拉瓦州威明頓遭聯邦法院陪審團定罪；杭特被控在二○一八年購買槍枝時對自己非法吸毒行為撒謊，三項罪名均成立，成為美國史上首位被判有罪的現任總統子女。

拜登總統在判決後不久即發表聲明表示，「我接受本案結果，並在杭特考慮上訴時繼續尊重司法程序。」拜登上周已表示，若杭特被定罪，他不會特赦杭特。

拜登表示：「我和吉兒會一直與杭特跟我們的家人站在一起，沒有什麼會改變這件事。我是總統也是父親，我與吉兒一樣愛著兒子，並以兒子成功戒毒為傲。」

現年五十四歲的杭特為此案歷經兩天審判，十二名成員組成的陪審團在審議三小時後宣讀有罪判決；杭特聆聽後輕輕點了點頭，拍了拍律師的背，擁抱法律團隊另一名成員，然後帶著蒼白微笑，親吻妻子梅麗莎，在梅麗莎與第一夫人吉兒陪伴下離開法庭。

拜登為此臨時改變行程，下午搭專機離開華府前往德拉瓦州的家；杭特及梅麗莎和他們仍值幼年的兒子在停機坪等待拜登。拜登給兒子杭特大大的擁抱，也擁抱了梅麗莎。一家人在停機坪逗留了幾分鐘，分別上車前往住所。

審判期間，拜登避免談論此案，但他留在威明頓的時間比平時更長，展現拜登家庭對杭特的支持。拜登十二日上午將啟程前往義大利參加七國高峰會。

這場審判在十一月五日即將舉行總統大選、民主黨總統拜登與共和黨前總統川普對決的背景下進行。川普五月三十日甫於紐約州因偽造商業紀錄以掩蓋性醜聞，被判三十四項重罪成立，成為史上首位被判犯有重罪的美國前總統。川普對於自己被起訴和判罪，指稱司法遭到操控。

針對杭特遭定罪，川普競選發言人李威特表示，「這次審判只不過是在分散人們對拜登犯罪家族真實罪行的注意力。」

杭特因為在二○一八年填寫購買左輪手槍的聯邦篩選文件時謊稱自己沒有違法吸毒行為，之後非法持有該武器十一天而被判有罪。杭特因三項罪名面臨最高二十五年監禁，但初犯的非暴力犯罪者通常會得到較短刑期。法官尚未設定宣判刑期的日期。

杭特的辯護律師羅威爾表示，他們將「繼續積極應對所有可能的法律挑戰」，目前不清楚杭特會以何種理由上訴，但在此案開審前，律師曾多次提出挑戰但都未成功。杭特在加州仍面臨另一起稅務案件；該案訂九月五日在洛杉磯進行。