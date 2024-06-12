「是總統，也是父親」拜登之子被判有罪 民主黨：司法正常運作

（德國之聲中文網）一個陪審團判定美國總統之子杭特·拜登犯有非法持槍罪。12名陪審員判定杭特·拜登全部三項指控有罪。量刑將於之後公布。

這是美國歷史上首次對一位在任總統子女進行庭審。54歲的杭特·拜登最高可被判25年監禁。不過，由於他沒有前科，量刑可能明顯輕得多。類似案例中時常免於監禁。

杭特·拜登受到的指控之一是在2018年短時間內持有一支手槍，而當時他作為吸毒者被禁止持槍。另兩項指控是他在填寫購買槍支的表格時未填寫吸毒的情況。

杭特·拜登庭審期間，第一夫人、總統拜登的妻子吉爾·拜登多日到法庭旁聽。

拜登：「是總統，也是父親」

而在杭特·拜登被判有罪後，總統拜登則改變行程、乘飛機去與兒子見面。飛抵後，父子二人在停機坪相互擁抱。

總統拜登在一份聲明中表示，接受宣判結果，同時向兒子表達「愛與支持」。「我是一位總統，但我也是一名父親」，他寫道。「吉爾和我愛我們的兒子，我們為他今天的樣子感到自豪。」

拜登寫道：「許多有親屬對抗過上癮症的家庭能夠理解，當一個所愛的人克服了上癮症的時候，是多麼為他驕傲。」

此案的特別調查員維斯（David Weiss）在宣判結果後向記者表示：「這個國家沒有人超越法律。人人都必須為自己的行為負責，包括這名被告。」

杭特·拜登自己描述說，自2019年起克服了毒癮。他在自傳中公開講述了曾經的毒癮和酒癮。杭特·拜登是總統拜登與首任妻子內莉亞（Neila）的孩子。內莉亞於1972年在一起車禍中喪生，杭特及其兄長博（Beau）受重傷，他們的妹妹納奧米（Naomi）也喪生。博則於2015年死於腦癌。杭特·拜登多年來受到美國司法多項調查。

兩黨針鋒相對

尋求11月連任的總統拜登此前強調，不會干預此案。就在不到兩周前，前總統特朗普在一起「封口費」案中被判有罪。特朗普稱法官腐敗、審判舞弊。此次民主黨人則強調，總統之子被判有罪顯示，司法沒有雙重標准，共和黨人稱對特朗普進行「獵巫」的說法沒有依據。

但共和黨人駁回這一說法。特朗普選戰發言人稱，對杭特·拜登的審判不過是轉移對拜登家族真正罪行的視線。

（法新社、德新社）

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