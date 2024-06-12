子彈打中項鍊卡住 男子遭槍擊幸運逃過死劫

美國科羅拉多州日前發生一起離奇的事件，一名男子與人發生衝突，對方持槍射擊男子，不過子彈剛好打到男子脖子上的項鍊，讓男子幸運逃過一劫。

據ODDITYCENTRAL報導，科羅拉多州警方於5月30日在臉書官方帳號上分享一組照片。照片中有一條沾著血跡的金屬項鍊，警方在發文中寫道：「他真的躲過了子彈，這條大概1公分寬的項鍊，可能就是槍擊受害者還活著的原因。」

據報事件發生於5月28日，兩名男子在丹佛市發生衝突。其中一人突然掏槍對另一人開槍，幸好子彈就這樣卡在受害男子脖子上的項鍊上，男子只受輕微穿刺傷，逃過一劫。

警方發文也提到，嫌犯使用的是點22口徑的子彈，這樣的運氣真的是讓人不敢相信。文中更開玩笑的表示，如果想要防身，可以戴項鍊，不過這條項鍊應該不是純銀的，因為銀的材質很軟，要民眾模仿之前「先三思」。

警方並未公布嫌犯身分，不過事件發生不久後嫌犯已遭到逮捕，並面臨謀殺未遂指控。