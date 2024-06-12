美國大選前亂象 研究：假新聞網站比真的還多

追蹤假訊息的研究組織今天表示，偽裝成媒體的偏頗網站數量現已超過美國新聞網站，凸顯大選年地方新聞危機。

法新社報導，美國研究組織新聞守門人（NewsGuard）在報告中指出，至少已發現1265個所謂「粉紅黏液」媒體，也就是具有政治動機、以獨立媒體呈現的地方新聞媒體。

相較之下，根據西北大學（NorthwesternUniversity）的「地方新聞倡議」計畫，去年美國有1213個地方報紙網站在運作。

新聞守門人報告指出：「現在，如果你看到一個聲稱報導當地新聞的新聞網站，它是假的這種可能性比50比50還要高。」

根據新聞網站Axios的分析，這些偏頗的網站有將近一半針對的是搖擺州，似乎是想在11月拜登和川普對決的大選前影響民眾投票意向。

這些網站包括由167個俄羅斯假新聞網組成的網絡，新聞守門人稱這些網站與逃往莫斯科的美國前執法官員度根（John Mark Dougan）有關。

報導指出，其他網站都得到Metric Media、CourierNewsroom和States Newsroom等保守派和有影響力的左傾團體支持。