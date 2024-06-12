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美國再禁3家涉強迫勞動中企進口 含海產鞋類業務

中央社／ 台北12日電

美國國土安全部11日宣布，新增禁止3家涉及強迫勞動的中國公司對美國出口。該3家公司分別從事海產、鋁業及鞋類業務，而美國當局正加大關注這3類在新彊經濟中占重要角色的行業，確保涉強迫勞動的產品不進入美國市場。

新增3家被禁止進口美國的中企，包括東莞市綠洲鞋業有限公司（Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd）、山東美佳集團有限公司（Shandong Meijia Group Co.）、新疆神火煤電有限公司（Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd）。

這3家公司會被列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor Prevention Act EntityList），自今年6月12日開始被禁止進口。

美國國土安全部在聲明中表示，會繼續調查使用或協助強迫勞動的公司，並追究這些實體的責任。美國敦促各行業的利益相關者、民間社會和國際合作夥伴，一起消除強迫勞動的禍害。

自從「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」於2021年12月生效以來，連同上述3家公司，迄今已有68家實體被列入清單中。

新疆 維吾爾 美國

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