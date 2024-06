美國再禁3家涉強迫勞動中企進口 含海產鞋類業務

美國國土安全部11日宣布,新增禁止3家涉及強迫勞動的中國公司對美國出口。該3家公司分別從事海產、鋁業及鞋類業務,而美國當局正加大關注這3類在新彊經濟中占重要角色的行業,確保涉強迫勞動的產品不進入美國市場。

新增3家被禁止進口美國的中企,包括東莞市綠洲鞋業有限公司(Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd)、山東美佳集團有限公司(Shandong Meijia Group Co.)、新疆神火煤電有限公司(Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd)。

這3家公司會被列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」(Uyghur Forced Labor Prevention Act EntityList),自今年6月12日開始被禁止進口。

美國國土安全部在聲明中表示,會繼續調查使用或協助強迫勞動的公司,並追究這些實體的責任。美國敦促各行業的利益相關者、民間社會和國際合作夥伴,一起消除強迫勞動的禍害。

自從「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」於2021年12月生效以來,連同上述3家公司,迄今已有68家實體被列入清單中。