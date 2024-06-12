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美第一夫人為兒官司奔波 丈夫拚連任背後賢內助

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國第一夫人吉爾·拜登和兒子杭特一起離開聯邦法院。 路透
美國第一夫人吉爾·拜登和兒子杭特一起離開聯邦法院。 路透

隨著美國大選臨近，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）成為總統拜登家庭支柱，一邊協助丈夫競選連任，一邊為拜登小兒子韓特（Hunter Biden）官司奔波。

法新社報導，吉兒今天陪伴韓特到庭聽判。德拉瓦州威明頓（Wilmington）陪審團裁定韓特3項與非法持槍案件有關的聯邦罪名成立，創下美國史上首位在位總統的子女遭到刑事定罪的紀錄。

73歲的吉兒幾乎總是現身法庭旁聽，甚至多次往返大西洋兩岸以履行家庭和官方義務。

本月5日，她先去法庭接著趕赴法國；6日與拜登一同參加二戰諾曼第登陸80週年紀念儀式；7日返回法庭。8日當天她又再次到巴黎，出席艾里賽宮（ElyseePalace）為丈夫舉行的國宴。她身穿義大利品牌Schiaparelli禮服，對著鏡頭露出燦爛笑容，沒有明顯的疲勞或壓力痕跡。

吉兒是一位英文教授，在公共活動中面帶微笑，溫暖親民。她深知自己不應讓外界焦點從丈夫身上轉移開來，而是當作維護他形象的正面力量。雖然81歲的拜登有時看起來很僵硬，偶爾也會失言，但吉兒經常挽著他的手臂或牽著他的手，似乎在引導他度過白宮日常生活的挑戰。

吉兒1975年與拜登相識，當時她剛與首任丈夫分居，拜登則是3年之前痛失妻女，獨自扶養兩子波伊（Beau Biden）與韓特。

拜登曾在訪問中說：「她是將（我的家人）凝聚起來的黏著劑，我在見到她後不久就知道我想娶她。」

媒體認為，雖然她可能不是永遠在場協助拜登，但她在某種程度上發揮了政治指南針的作用，大多數人都認為，如果沒有她的同意，拜登不會競選連任，再度迎戰前總統川普。

她不僅點頭同意，而且到目前為止還積極參與競選造勢，在全美各地出席募款活動，甚至偶爾發表公開聲明，一改她一貫的低調態度。

她上個月底在美國廣播公司（ABC）節目「觀點」（The View ）上被問到關於11月大選的問題時說：「我相信美國人會選擇善而非惡。」

丈夫 拜登 美國大選

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