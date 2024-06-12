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美巴士驚傳遭劫持釀1死 槍手飛車逃逸25公里爆胎落網

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國喬治亞州11日傍晚驚傳巴士劫持案，一名男子中彈身亡。被劫巴士最終在迪卡爾布郡停下。美聯社
美國喬治亞州11日傍晚驚傳巴士劫持案，一名男子中彈身亡。被劫巴士最終在迪卡爾布郡停下。美聯社

美國廣播公司（ABC）報導，美國喬治亞州11日傍晚驚傳巴士劫持事件，一名槍手在亞特蘭大市中心轉運站開火，隨後劫持一輛載有其他乘客的巴士逃逸，最終巴士因警方投擲尖狀物爆胎；事件造成一名成年男子中槍，送醫後不治身亡。

喬治亞州亞特蘭大警察部門（Atlanta Police Department）證實，11日午後4時35分獲報，市中心谷內郡巴士轉運站發生槍戰，槍手隨後劫持一輛在有其他乘客的巴士逃逸，並表示「可能有人質情況」。

當局隨即出動包括反恐特警組（SWAT）飛車追逐，跨越兩個郡，同時封鎖跨區間85條道路，最終巴士在警方投擲的尖狀釘條下輪胎爆胎，並在距離最初槍戰現場外將近16英里（約25公里）外的迪卡爾布郡（DeKalb County）停下。

39歲槍手被捕後，反恐特警搜索車內發現一名成年男子中槍，緊急送醫後仍不治身亡。

亞特蘭大警察局長席爾鮑姆（Darin Schierbaum）表示，當時巴士共載有17人，包括巴士司機。亞特蘭大市長狄更斯（Andre Dickens）指，劫持過程中，犯嫌用槍指著司機。目前全案有待進一步調查。

巴士 美國 警察

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