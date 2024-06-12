兒子杭特遭判非法持槍後 拜登發表槍支安全談話

美國總統拜登在兒子杭特被裁定非法持槍三項罪名成立後，11日在槍枝暴力預防峰會發表演說，稍早並透過書面聲明表示，接受杭特的判決結果。

路透報導，拜登11日向槍支暴力倖存者、市長、家長和教育工作者發表談話，讚揚槍支暴力倖存者專注於如何防止更多悲劇，而非把注意力放在憤怒上。

拜登說，槍支暴力倖存者透過他們的言語和行動，確保「所有槍支暴力受害者不會被遺忘，確保他們沒有白白犧牲」。

拜登並未在談話中提到杭特的案件，僅透過書面聲明表明，尊重司法程序，接受杭特案的判決結果。

美國德拉瓦州威明頓的一個陪審團11日裁定，杭特2018年買槍時在聯邦槍支申請表上不實陳述，3項罪名都有罪，成為美國史上首位遭判有罪的在位總統子女。