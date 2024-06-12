拜登家族悲劇不斷 唯一在世親生兒面臨牢獄之災

美國總統拜登的兒子杭特因2018年毒癮期間違法購槍被判有罪，長期為他辯護的拜登已表明即使連任也不會赦免。拜登家族悲劇不斷，失去女兒與大兒子後，如今小兒子可能得坐牢，拜登的憂心不言可喻。

拜登（Joe Biden）得知兒子有罪後發表聲明：「如同上週所說，我是總統，也是一名父親。我與妻子愛我們的兒子，我們也為今天的他感到驕傲。許多有對抗成癮症成員的家庭都瞭解，看到摯愛在堅強韌性的復原中，由另一邊走出來的驕傲情緒。」

拜登家族深刻的悲劇事件不止這一樁，1972年拜登首度當選聯邦參議員後幾週，第一任妻子與一歲的女兒因車禍喪命，當時2個兒子波伊（Beau Biden）與杭特（Hunter Biden）同在車上重傷。拜登1975年與現任第一夫人吉兒（Jill Biden）再婚，兩人都是2度婚姻。

失去妻女的拜登深愛2個兒子，大兒子波伊曾在伊拉克服役，2007至2015年間擔任家鄉德拉瓦州（Delaware）檢察長，是拜登家族的明日之星，準備角逐州長，但於2015年因腦癌過世。拜登曾嘆，這是人生重大打擊。

拜登的小兒子杭特畢業於名校喬治城大學（Georgetown University）與耶魯大學（Yale University），但長期受酒癮毒癮困擾，哥哥過世後情況更嚴重。當時除了對前妻布勒（Kathleen Buhle）暴力相向，還與已故兄長波伊的妻子海莉（Hallie Biden）發展關係，不倫戀上了華盛頓郵報（Washington Post）。

杭特與烏克蘭、中國企業的關係也影響父親的仕途，曾引起國會就是否涉及外國政府貪腐進行調查。

影響父親的負面事件不止這些，紐約郵報（NewYork Post）在2020年總統競選期間，刊登來自杭特筆電內的不雅照片與電郵，杭特自稱筆電維修時內容遭竊，如今筆電和雲端連結成為國會調查外國貪腐與威明頓（Wilmington）法院審訊非法購槍案的證物之一。

如今拜登最後一個兒子被判有罪，可能得入獄服刑。對已經失去兩個親生子女、81歲的老拜登來說，打擊不言可喻。老拜登擔任副總統期間對不斷製造麻煩、唯一在世的兒子不離不棄。政治競爭對手攻擊凌厲，他仍為兒子辯護。

拜登與杭特都是法律專業，瞭解購槍案牽扯出擁槍與毒品等美國社會中，普遍卻又極度敏感的議題，只能接受選舉期間，王子犯罪與庶民同罪的鐵律，拜登也表示尊重司法。

在前往諾曼地登陸80週年法國活動後，拜登又得前往義大利出席七大工業國集團（G7）峰會，處理繁雜國際事務中，同時得關心家庭事務。