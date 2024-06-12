杭特擁槍被判有罪 拜登聲明：接受判決結果

美國總統拜登11日透過聲明回應其子杭特（Hunter Biden）因非法持槍遭判有罪案，拜登表示，接受判決結果，若杭特上訴，他也會尊重司法程序。

杭特被控向持有聯邦執照的槍枝販賣商說謊、在購買槍枝的聯邦申請表格上提供不實訊息，以及2018年10月12日至23日之間非法持槍；德拉瓦威明頓（Wilmington）聯邦法院陪審團11日決定，杭特所涉3項聯邦重罪皆成立，杭特成為美國史上首位被判有罪的現任總統子嗣。

拜登隨後透過聲明回應此事，他說，「正如同我上周說，我會接受判決結果，若杭特考慮上訴，我也會繼續尊重司法程序；我和吉兒會一直與杭特跟我們的家人站在一起，沒有什麼會改變這件事。」

拜登表示，他是總統也是父親，他與第一夫人吉兒（Jill Biden）一樣愛著兒子，並以兒子為傲；他說，那些看著癮君子家人對抗毒癮，然後看著他們在恢復的過程中越發強大和堅韌，這些家庭很能理解這種感受。

拜登上周告訴美國廣播公司（ABC），他不會特赦杭特。