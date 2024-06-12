美第一公子有罪衝擊拜登選情 大選再添未知變數

中央社／ 紐約11日專電

美國前總統川普因支付豔星封口費被判34項罪名有罪，等候法官宣布刑期期間，第一家庭成員韓特因非法購槍接著被判3項罪名有罪，兩場全美高度關注的官司直接影響兩黨總統參選人的選情。

韓特．拜登（Hunter Biden）因購槍不實陳述，今天在威明頓（Wilmington）法院遭陪審團判決3項罪名全數有罪。承審法官認為，韓特違反防止毒癮者持有槍砲彈藥的法律，宣布罪刑成立。

韓特的3項重罪刑期合計最高可判25年監禁與75萬美元罰鍰，但他為初犯，刑期應不至於判至最高。

美國選民將11月5日投票選出下任總統，不過大選至今，牽動選情的焦點皆在無關國政的川普（DonaldTrump）支付豔星封口費案與第一公子非法購槍案。

美國第一公子韓特購槍不當陳述官司3日開庭，共進行7天審訊。被告團隊審視上週韓特染毒期間身旁女性出庭審訊過程，決定被告本人放棄答辯，避免韓特在庭上狀態再度衝擊拜登家族形象。法官諾瑞卡（Maryellen Noreika）10日宣布控辯雙方各自進行結辯，陪審團成員開始討論韓特是否有罪。

前檢察官沙蘭德（Jeremy Saland）在美國有線電視新聞網（CNN）分析，韓特想在庭上答辯得要有有利證據，但眼前有太多令人懷疑的資料及事物，這不僅讓大眾感到不安，也攸關他自己的說法與庭上行為。證據顯示都對韓特相當不利，（放棄答辯）這是聰明的作法。一般認為，韓特將會提上訴，但得消耗龐大金錢與資源。

韓特被判有罪，等同拚選舉的拜登（Joe Biden）第一家庭成員中有罪犯，尷尬程度不下於等候宣布刑期的川普。美國媒體形容，美國現任總統拜登處理複雜中東問題期間，還得連續兩週關切攸關自己選情的兩場官司。

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