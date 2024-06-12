美國總統拜登之子杭特非法擁槍 被判有罪

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美國總統拜登的兒子杭特（中）非法擁槍11日被判有罪，宣判後杭特和繼母、第一夫人吉兒（左）一起離開德拉瓦州威明頓聯邦法院大樓。法新社
美國總統拜登的兒子杭特（中）非法擁槍11日被判有罪，宣判後杭特和繼母、第一夫人吉兒（左）一起離開德拉瓦州威明頓聯邦法院大樓。法新社

美國總統拜登的兒子杭特因非法擁槍被起訴3項罪名，美國德拉瓦州威明頓的一個陪審團11日裁定，杭特2018年買槍時在聯邦槍支申請表上不實陳述，3項罪名都有罪。

杭特當時毒品成癮，但他買槍時在申請表上勾選未使用毒品，因此被陪審團認定有罪。這對拜登家族來說是個嚴重打擊，因為拜登連任選戰正進入關鍵的最後幾個月。

杭特可能面臨最高25年監禁和75萬美元罰款，但通常第一次犯罪且未使用武器犯下暴力罪的人不會被判入獄。

宣讀判決時，54歲的杭特雙臂交叉，表情嚴肅。這場審判讓杭特毒品成癮、魯莽行為公開在大眾面前，他的三名前伴侶成為證人，包括他的前妻和他的哥哥波．拜登的遺孀，兩人在波因腦癌過世後發生不倫戀。

承審法官諾瑞卡表示，杭特刑期宣布日期尚未確定，但表示通常會在宣判後120天左右，即今年10月初，距離總統大選投票約一個月。

拜登已表示，若杭特被判有罪，他不會赦免杭特。

拜登 杭特 毒品

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