巴爾的摩大橋被貨輪撞斷 河道封閉2個月後重新開放
美國當局表示，巴爾的摩凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）3月遭貨輪撞上而坍塌，巴爾的摩河道封鎖兩個多月後，今天終於全面開放。
法新社報導，凱伊橋反應統一司令部（Key BridgeResponse Unified Command）的聲明指出，美國陸軍工兵署（US Army Corps of Engineers）與海軍打撈潛水員一同清除了帕塔普斯科河（Patapsco River）上約5萬噸的碎片，將河道恢復到了原來的尺寸。
凱伊橋3月26日凌晨遭新加坡籍貨輪DALI號撞上後倒塌，橋上6名工人墜入水中，當局27日尋獲兩具遺體。
正在與聯邦調查局（FBI）一起調查這起事件的美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，DALI號在事發前曾兩度停電。
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