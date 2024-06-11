拜登兒子放棄法庭答辯 陪審團未有判決結論

美國第一公子韓特．拜登（Hunter Biden）因購槍不實陳述，今天在威明頓（Wilmington）法院繼續出庭，韓特放棄庭上答辯，控辯雙方結辯後，陪審團未有結論，明天將繼續開庭。

韓特在2018年10月疑似於毒癮期間購槍，被控對持有聯邦政府銷售許可的售槍店員說謊、向聯邦機構提出槍枝申請時做不實陳述，以及持有非法取得的槍枝等3項罪名。全案經6天審訊，陪審團10日無法達成判決結果。

由於案件涉及第一家庭隱私，法庭上週陸續傳喚韓特疑似染毒癮期間身邊多名親近女性到庭，檢察官提出手機簡訊與錄音等多項對韓特不利的證據，被告律師羅艾爾（Abee Lowell）與韓特團隊人員決定被告不進行答辯，控辯雙方進入最後結辯。

檢察官海恩茲（Derek Hines）在庭上展示韓特與毒販聯絡的簡訊，直指韓特購買槍枝時也在使用毒品，他說：「做了決定就得承擔後果，如果韓特只有吸毒，我們就不會在法庭上。」

羅艾爾認為，檢察官雖提出2018年10月期間多項韓特與相關人士溝通記錄，但無法直接證明韓特購槍時使用毒品或染上毒癮。

法庭上週傳喚韓特前妻布勒（Kathleen Buhle）、前女友凱斯坦（Zoe Kestan）、兄長波伊（Beau Biden）2015年癌症過世後，發展關係的大嫂海莉（HallieBiden）與女兒娜歐蜜（Naomi Biden）等人。包括第一夫人吉兒（Jill Biden）在內等多名拜登家族成員，今天也到庭旁聽。

由於韓特放棄庭上答辯，法官諾瑞卡（MaryellenNoreika）決定控辯雙方進行結辯，但陪審團對韓特犯行是否有罪未有結論，11日將繼續開庭討論。

韓特涉及3項重罪，刑期合計最高可判25年監禁與75萬美元罰鍰。一般認為，韓特購槍非法陳述為初犯，也未使用槍枝從事犯罪行為，他有可能入獄服刑，但刑期不至於太長。