拜登至法國一戰陣亡美軍公墓致意 川普曾取消造訪挨批

美國總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒（Jill Biden）今天前往法國一處葬有第一次世界大戰美軍陣亡將士的墓地致哀。川普2018年擔任總統時曾拒絕造訪這個墓地，在當時引發廣泛批評。

路透社報導，拜登伉儷在結束法國行之際前往位於巴黎東方約85公里的貝洛（Belleau）艾納-馬恩美軍公墓（Aisne-Marne American Cemetery），悼念於一戰中陣亡的美軍戰士和陸戰隊員。

拜登告訴媒體記者：「認為我們能避免被捲入歐洲重大戰役的想法是不切實際的，這就是為什麼我們的盟友如此重要。」

尋求連任的民主黨籍拜登將在11月總統大選中與共和黨的川普（Donald Trump）一決高下。

2018年，川普政府曾發表聲明稱，當時在法國訪問的時任總統川普因為天候不佳導致行程安排和後勤支援困難，無法前往美軍公墓。川普派白宮幕僚長凱利（John Kelly）代替他前往致哀，當時下著小雨。

拜登沒有提到川普的名字，但他表示，他不會僅訪問諾曼第（Normandy）而不來艾納-馬恩。

拜登說：「美國出現了。美國出現是為阻止德國，美國出現是為確保他們不會取得勝利。美國總是在被需要的時候出現。」

他還說，他已與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）就利用凍結俄羅斯資產所產生的收入幫助烏克蘭一事達成協議。

拜登即將結束為期5天的訪問，此次行程包括在諾曼第與二戰老兵一同參與諾曼第登陸80週年紀念活動，以及在巴黎進行國是訪問。

整趟行程中，拜登多次在不點名的情況下巧妙提起川普。