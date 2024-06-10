快訊

橫濱車站傳隨機殺人！女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

點咖啡要「去水」？奧客飲料要求客製化 店員無奈：超商不是手搖店

府院黨覆議戰拚「場外得分」 國民黨還在且戰且走？

美軍在沖繩部署MQ-4C無人機 第2架飛抵到齊

中央社／ 東京10日綜合外電報導

美國海軍規劃今年5月至10月暫時性部署2架MQ-4C人魚海神（MQ-4CTriton）無人機至日本沖繩縣的美軍嘉手納基地，繼首架5月飛抵後，日媒今天報導第2架已於昨天抵達。

美軍2023年已無限期在嘉手納基地部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）。此外，美國海軍計劃今年5月至10月在美軍嘉手納基地部署2架MQ-4C無人機，第1架已於5月20日飛抵嘉手納基地。

「沖繩時報」等媒體報導，防衛省相關人士透露，美國海軍部暫時性部署MQ-4C計畫中的第2架MQ-4C，已於昨天下午3時40分左右飛抵嘉手納基地，無人機降落之後，被車輛牽引至飛機庫。

報導指出，當時可看到嘉手納基地海軍飛機庫內停放著2架MQ-4C無人機。

MQ-4C是大型偵察無人機，可從空中蒐集船艦的情報與執行警戒任務等，全長約15公尺、翼展約40公尺，可連續飛行逾24小時，將肩負周邊偵察任務。

沖繩縣知事玉城鄧尼今天上午對此表示：「不僅未能減輕基地負擔，反而增加了負擔，令人感到相當遺憾。」

沖繩 海軍 美國

延伸閱讀

烏軍稱首度擊毀俄匿蹤戰機Su-57 普亭承認每月有5000名士兵陣亡

陸無人機飛金門發統戰傳單 金防部怒轟輕狂：視威脅採適當反制

影／陸無人機闖金門空投傳單稱「給灣灣部隊送溫暖」 183字全文曝光

陸無人機闖金門「天下第一哨」 空投傳單稱「給灣灣部隊送溫暖」

相關新聞

歐洲議會選舉極右翼強勢崛起！馬克宏政黨受重創 拋解散國會震撼彈

歐洲議會大選結果9日出爐，儘管中間派政黨依然是議會主流多數，法國、德國與奧地利等國的極右翼勢力明顯高漲，法國瑪琳雷朋（M...

賣淫、販毒、謀殺 委國最大黑幫滲入美國

拜登政府日前祭出任內最嚴厲的移民政策，不過先前邊境門戶大開，讓委內瑞拉最大黑幫組織趁虛而入，在國內頻頻犯案，引發新一波治...

不滿邊界新政策 維權團體將提告 國安部長：堅持立場

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)9日表示，預期美國公民自由聯盟(ACLU)將興訟，挑戰拜登政...

拜登庇護禁令上路 美墨邊界被捕無證客減少

主管美墨邊境的一名美國資深官員對路透表示，美國與墨西哥邊境的非法入境人數7日出現下降，反映了拜登政府頒布、趨於嚴格的行政...

內華達州造勢 川普批拜登邊界政策「狗屎」

前總統川普9日前往內華達州拉斯維加斯造勢，儘管天氣炎熱仍無阻於支持者到場，現場仍有數千人出席，川普也在會中痛批拜登總統的...

封口費案保釋聽證 川普在海湖莊園視訊詢答

消息人士9日表示，前總統川普10日將在自宅海湖莊園，接受紐約市保釋官員的視訊詢答，他的律師白朗奇(Todd Blanch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。