美軍在沖繩部署MQ-4C無人機 第2架飛抵到齊
美國海軍規劃今年5月至10月暫時性部署2架MQ-4C人魚海神（MQ-4CTriton）無人機至日本沖繩縣的美軍嘉手納基地，繼首架5月飛抵後，日媒今天報導第2架已於昨天抵達。
美軍2023年已無限期在嘉手納基地部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）。此外，美國海軍計劃今年5月至10月在美軍嘉手納基地部署2架MQ-4C無人機，第1架已於5月20日飛抵嘉手納基地。
「沖繩時報」等媒體報導，防衛省相關人士透露，美國海軍部暫時性部署MQ-4C計畫中的第2架MQ-4C，已於昨天下午3時40分左右飛抵嘉手納基地，無人機降落之後，被車輛牽引至飛機庫。
報導指出，當時可看到嘉手納基地海軍飛機庫內停放著2架MQ-4C無人機。
MQ-4C是大型偵察無人機，可從空中蒐集船艦的情報與執行警戒任務等，全長約15公尺、翼展約40公尺，可連續飛行逾24小時，將肩負周邊偵察任務。
沖繩縣知事玉城鄧尼今天上午對此表示：「不僅未能減輕基地負擔，反而增加了負擔，令人感到相當遺憾。」
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