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歐洲議會選舉極右翼強勢崛起！馬克宏政黨受重創 拋解散國會震撼彈

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐洲議會選舉結果9日揭曉，法國總統馬克宏所屬政黨復興黨估計得15%選票，不敵極右派國民聯盟的31.5%。馬克宏透過電視演說拋出解散國會震撼彈（如圖），預計月底進行下議院首輪改選。法新社
歐洲議會選舉結果9日揭曉，法國總統馬克宏所屬政黨復興黨估計得15%選票，不敵極右派國民聯盟的31.5%。馬克宏透過電視演說拋出解散國會震撼彈（如圖），預計月底進行下議院首輪改選。法新社

歐洲議會大選結果9日出爐，儘管中間派政黨依然是議會主流多數，法國、德國與奧地利等國的極右翼勢力明顯高漲，法國瑪琳雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派「國民聯盟」（National Rally），以31.5%得票率，超越總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬中間派「復興黨」（Renaissance）的15%，馬克宏拋出解散國會震撼彈，預計月底進行首輪改選。

在反移民和民粹主義推波助瀾下，法國國民聯盟預計拿下81席，這是法國在歐洲議會中最多席次，約為復興黨的2倍。對此馬克宏已宣布解散國會，預計分別於6月30日和7月7日進行兩輪改選；衛報分析隨著國民聯盟勢力看漲，此舉恐怕讓馬克宏政黨丟失更多支持。

美聯社指出，多數法國選民利用議會選舉表達對馬克宏施政方針的不滿，同時破壞了他企圖領導歐洲協助烏克蘭抵禦俄羅斯和加強歐洲防禦及產業的作為。而國民聯盟承諾限制難民在歐洲開放邊境的自由移動，以及取消歐盟氣候規定。

另外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）中間偏右的社會民主黨（Social Democrats）得票率縮水至14.6%，遭受歐洲議會歷次選舉中最大挫敗；德國極右派另類選擇黨（Alternative for Germany）以約16%得票率躍居第2。

華盛頓郵報指出，馬克宏及蕭茲的處境，就跟如今正在與「川普運動」奮戰的美國總統拜登類似，川普運動的主張就跟歐洲極右派的反移民、「反覺醒」論調一致。有分析家認為，極右派在歐洲議會席次增長，可能鼓舞到目前正回鍋競選美國總統的川普。

不過，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）所屬中間偏右歐洲人民黨（EPP）料將穩居最大黨團地位，她也可望連任。

儘管極右派席次增加，中間派3大陣營──歐洲人民黨（EPPA）、社會派和自由派仍將穩居多數。

川普 法國 馬克宏

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