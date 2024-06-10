賭城鐵粉力挺 川普：我落選會走向第三次大戰

數以千計川普支持者今天無畏炎熱天氣在內華達州集會，為這位共和黨總統候選人造勢。內華達州是11月美國大選的關鍵戰場州。

77歲的川普在拉斯維加斯對歡呼的人群說道：「這裡不太熱，對吧？」

「如果你昏倒，我們會有人接住你，他們會潑水。」

這場在日落公園（Sunset Park）舉行的集會，是川普上月底因在2016年總統大選前不久偽造商業紀錄隱瞞向成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（StormyDaniels）支付封口費而被判有罪以來，首場大型造勢活動。

但對他最忠實的粉絲而言，這項判決只會更鞏固川普相對於他的民主黨競爭對手、總統拜登的地位。

與家人一起來參加的艾略特（Lindsay Elliott）告訴法新社：「我不在乎他在審判中發生了什麼事…這根本沒有改變我對他的看法。」

40歲的她又說：「我認為這對他有幫助。我認為美國人民已經受夠了這種垃圾。」

她19歲的女兒麥肯齊（Mackenzie）也說：「發生的事情很糟糕，但我認為這只會讓他變得更強大，讓選民更有動力投票（給他）。」

川普還面臨另外3起刑事案件，這些案件在11月大選前不太可能審理。

他在不到一個小時的演講中攻擊拜登是「我國史上最糟糕的總統」。

川普重提2020年選舉被民主黨「偷走」的陰謀論，儘管經過詳盡調查並未發現此類證據，他也因涉嫌試圖推翻投票結果而受到指控。

談及若在11月落選的後果，川普告訴支持者：「如果我沒選上，你們會走向第三次世界大戰。」