快訊

WWDC 2024開發者大會今晚登場！蘋果「AI」10大亮點搶先看

端午取「午時水」這時段最旺財 4生肖快破煞轉運

美將強化防禦關島 每年2次攔截追蹤飛彈測試

中央社／ 華盛頓9日專電

美國計畫今年10月起，每年在關島進行至多2次飛彈飛行測試或追蹤演習，為期10年，以開發整合飛彈防禦系統，因應關島面臨短程、中程和長程彈道飛彈、巡弋飛彈和極音速飛彈的威脅。

隸屬美國國防部的飛彈防禦署（Missile DefenseAgency）日前公布針對這項計畫所做的環境影響評估，表示不會對環境造成重大影響。關島民眾可檢視報告內容，在7月2日前提出意見，供飛彈防禦署參考。

根據這份報告，美國印太司令部（U.S. Indo-PacificCommand）認為，其在關島的部署能應對關島面對的區域彈道飛彈威脅；但威脅持續擴大且技術不斷進步，關島迫切需要更強大的飛彈防禦系統，以應對威脅的迅速演變。

飛彈防禦署規劃，自2025財政年度第一季（10月）起，每年將在關島進行至多2次的飛彈飛行測試、或追蹤演習。飛彈飛行測試包括目標飛彈的飛行、攔截飛彈的飛行、對目標飛彈的攔截，或感測器測試。追蹤演習則是只使用感測器掃描、追蹤目標飛彈，但不使用攔截飛彈。

根據報告，首次將自安德森空軍基地（Andersen AirForce Base）發射神盾武器系統（Aegis WeaponSystem）的標準3型攔截飛彈（SM-3），對抗自距離關島東部800海里（1287公里）、高於2萬英尺上空發射的中程彈道飛彈。之後的測試將用類似方式進行，但會使用不同的飛彈攔截系統，包括愛三增程型飛彈（PAC3-MSE）、終端高空防衛系統（THAAD）、和「間接砲火防護能力」（Indirect Fire ProtectionCapability，IFPC），以及不同的感測器。

飛彈防禦署說，這些測試的目的是為驗證不同飛彈感測器、攔截系統間的互相操作性，可能可以用於開發「系統中的系統」（system of systems），整合不同飛彈防禦系統的能力，對抗短程、中程和長程彈道飛彈、巡弋飛彈和極音速飛彈的威脅，保護關島安全。

彈道飛彈 美國 關島

延伸閱讀

報復英美空襲！葉門青年運動宣稱發射飛彈 攻擊美軍「艾森豪號」航艦

香格里拉對話開幕 中防長批美在菲部署飛彈

美軍分析證實 俄羅斯在烏克蘭戰爭使用北韓飛彈

TTE旅展5/31登場 「關島觀光局」獨特紀念品現場等你拿

相關新聞

不只整個州禁墮胎 德州小鎮還想禁止孕婦借道去他處墮胎

美國德州墮胎違法，但州內小鎮阿馬里洛（Amarillo）居民覺得這樣還不夠，連想借道前去他處墮胎都不想放行

世報獨家專訪 亞當斯回應華埠訴求：不支持徵收堵車費

紐約市曼哈頓原定於6月30日起徵收堵車費，但這一計畫日前被州長霍楚(Kathy Hochul)叫停，紐約市長亞當斯(Er...

川普幕僚長人選：推動「激進憲政」 總統掌控司法部、扣留國會撥款

華盛頓郵報8日報導，前總統川普任內的白宮管理及預算辦公室主任沃特(Russell Vought)正在為川普規畫當選第二任...

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

自從前總統川普上周被判34項重罪有罪以來，他和他的盟友一直威脅將採取行動報復。

封口費案判決疑似提早外流 法官通知兩造、恐成川普翻案基礎

監督川普封口費案的紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)7日通知曼哈頓地區檢察官和川普的辯護團隊，表示一名自...

白艾榮：等川普封口費案判刑後 願赴國會作證

共和黨人不滿前總統川普因封口費案被定罪，要求曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)出席國會聽證會，白艾榮7日表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。