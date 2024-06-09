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不只整個州禁墮胎 德州小鎮還想禁止孕婦借道去他處墮胎

中央社／ 德州阿馬里洛8日綜合外電報導
倡議組織「未出生者庇護城市」創辦人狄克森（右）在阿馬里洛市政廳舉行的議會會議上，為一項請願書辯護。法新社
倡議組織「未出生者庇護城市」創辦人狄克森（右）在阿馬里洛市政廳舉行的議會會議上，為一項請願書辯護。法新社

美國德州墮胎違法，但州內小鎮阿馬里洛（Amarillo）居民覺得這樣還不夠，連想借道前去他處墮胎都不想放行。

法新社報導，儘管批評者斥為譁眾取寵、極端、法律上站不住腳且幾乎不可能執行，但反對聲浪阻止不了類似法令在美國保守地區持續擴散。

阿馬里洛的多條公路，連結其所在的共和黨州德州，與新墨西哥州、科羅拉多州、堪薩斯州這些墮胎仍屬合法的州。

倡議組織「未出生者庇護城市」（Sanctuary Citiesfor the Unborn）創辦人狄克森（Mark Lee Dickson）告訴法新社：「我們正在經歷這種種駭人事件，例如墮胎販運。」

「庇護城市」一詞通常是指替無證移民提供一定保護的自由主義城鎮，但近來愈來愈常被尋求在地方限制墮胎權的保守派所使用。

一些城市投票禁止在該市墮胎，即使該市所在的州已經禁止墮胎。

「阿馬里洛生殖自由聯盟」（Amarillo Reproductive Freedom Allianc）的麥卡夫（Harper Metcalf）說，德州另有約12個司法管轄區也通過了所謂的墮胎旅行禁令，這是「宗教極端分子」的傑作。

阿馬里洛的提案允許一般公民控告把想墮胎的孕婦載去墮胎的人，而不是讓地方當局強制執行該禁令。

但由於這條法令會妨礙美國人自由遷徙的權利，不清楚實際上能否生效。

墮胎 美國

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