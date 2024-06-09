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拜登移民庇護禁令上路 美墨邊境非法移民立減20%

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
在拜登政府宣布限制無證客申請庇護並關閉大部分美墨邊境後，無證客偷渡美國變難，也更危險。圖為一群委內瑞拉無證客沿著達連隘口，涉水進入巴拿馬，往北向美國進發。(美聯社)
在拜登政府宣布限制無證客申請庇護並關閉大部分美墨邊境後，無證客偷渡美國變難，也更危險。圖為一群委內瑞拉無證客沿著達連隘口，涉水進入巴拿馬，往北向美國進發。(美聯社)

美國邊境高官告訴路透社，昨天非法穿越美墨邊境的移民人數減少，說拜登政府的新政策正在遏阻部分非法移民。

路透社報導，這位要求匿名討論初步數字的官員表示，美國邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）逮捕約3100名非法越境者，比前幾天減少約20%。

這位官員表示：「現在說這是明確的趨勢還為時過早，但我認為這指向某種的早期成功。」

在距離11月5日大選僅剩幾個月之際，移民已成美國民眾最關注的議題。這場選舉將決定白宮和國會的控制權，尋求連任的民主黨總統拜登將迎戰移民強硬派的共和黨人川普。

拜登2021年上任時曾承諾扭轉川普多項限制性移民政策，但在美墨邊境落網的非法移民人數頻創新高下，他的立場轉趨強硬。

拜登本月5日實施一項全面性政策，基本上禁止非法越過美墨邊境的移民申請庇護，無人陪伴的未成年、面臨嚴重醫療或安全威脅者以及人口販運受害者除外。

這項新政策目的在最大限度地增加「快速驅逐出境」的移民人數。上述美國官員表示，5日以來，每天有超過2000人被快速驅逐出境，是之前的兩倍多。

拜登 移民 美國

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