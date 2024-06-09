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底特律荒村 變身藝術園區

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
底特律距離市中心15分鐘車程的東村郊區，出現了新的藝術園區。（彭博資訊）
底特律距離市中心15分鐘車程的東村郊區，出現了新的藝術園區。（彭博資訊）

美國汽車大城底特律擺脫2013年的破產陰影，走向復甦。如今底特律的文藝發展不只侷限於市區，也擴及距離市中心15分鐘車程的東村郊區，當地出現了新的藝術園區。

這個園區名為「小村莊」（Little Village），裡頭有公園、文化空間、藝術家工作室、平價住房、餐旅服務。這是柯瑞斯伉儷的心血結晶。兩人買下擁有110年歷史的廢棄教堂，加以改裝，如今這個巍峨建築成了小村莊的核心，內有兩間藝廊、表演和工作坊，及黑人藝術博物館的據點。

小村莊首展於5月18日揭幕，是2021年去世藝術家麥吉（Charles McGee）的回顧展。麥吉以在底特律的公共雕塑和壁畫聞名，對年輕黑人藝術家有巨大影響力。

柯瑞斯夫妻在底特律鬧區開設藝廊，他們想擴大藝廊影響力，並參與該城市的藝術復興。夫妻倆透過社區團體，被吸引到乏人問津的東村。此區在底特律1960年代的種族衝突時期遭受重創，數十年來逐漸破落，出現許多頹圮荒廢的建築。他們購入教堂與許多周邊閒置房產，重新翻修。

柯瑞斯說：「底特律是很特別的地方，到了這樣的城市，並加以開發，一定會意識到這點。我們的用意是確保這個項目不只有包容性，並能代表整個社區與城市。」

夫婦倆開發小村莊，獲得東村協會與市政府的支持。市長杜耿說：「他們把人們捨棄的閒置教堂、商業建築、房屋，打造成活力四射的社區，我想會吸引創意人才來到這個社區。」

底特律市區的房產炒作，導致當地房價對許多長期居民和藝術家來說，日益高昂。但市長強調，他不擔心東村「高檔化」（gentrification），也就是由於社區重建，吸引中產階級或富裕階層流入，推升房價，並使得原本的貧困住民被迫遷居。他說：「沒有人會被趕出去，實情恰恰相反。」

沃德爾是最近被吸引到小村莊的藝術家之一，他原本考慮到紐約或洛杉磯發展藝術生涯，但和柯瑞斯談過後，覺得搬到底特律似乎有更好的機會。

底特律 柯瑞 藝術家

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