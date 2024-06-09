即刻入住豪宅 在美受歡迎

想買豪宅，卻嫌還要裝潢與挑選家具太花時間嗎？美國有豪宅仲介商替屋主省下這些煩心事，預先精心裝修並擺設專屬藝品，讓買家購屋就可即刻入住。

CNBC報導，高檔房產公司的合夥人萊斯特，正在銷售由知名建築事務所Olson Kundig所設計的比佛利山莊豪宅，裡頭有幾間房屋具備成套的藝術品。豪宅起跳價約為500萬美元，房內的藝品和家具並非只是臨時擺設，也可一併添購。

這種隨時可以搬進的即刻入住房（turnkey properties），日益受到買家歡迎。萊斯特說：「現在人們多半想要搭配妥當的整套方案，新建案尤其如此。有些情況下，人們看房時會說，『我想要這個房間...我要買下家具，買下藝品，我愛死了這房間的樣子，這樣可以嗎？』我們會回答，當然可以。」

此一比佛利山莊建案的售價，相較於萊特斯銷售的其他物件更平價。他說，一間可能要價6,000萬或7,000萬美元，但屋內藝術品也許價值兩億美元。這個等級的買家可能會詢問賣方，是否考慮出售其中一兩件藝品。

藝術顧問公司Artelier創辦人諾利斯表示，替此類房產挑選藝品，訣竅在於作品與裝潢須相互襯托，藝品需要感覺適得其所。為達此一目標，Artelier可能會委託製作與豪宅地點有關的物件，並請藝術家做出恰恰符合此一空間的作品，這麼做的效果，往往優於從藝廊借出作品來暫時擺放。

萊斯特團隊也會討論，展示藝品應該符合房屋的設計風格，或是做出對比。他說，可能會替單色調的房屋，挑選色彩繽紛的藝品，或是混搭抽象畫和肖像畫。有時會委託藝術家替房屋創作作品，有時則會詢問他們是否有某個顏色的作品。

對萊斯特來說，屋內的藝術品創造了額外的行銷機會。他們準備展開新的宣傳，重點擺在藝術家身上，這麼做非常有效，將有另一個機會從藝品角度講述房屋的故事。

然而，另一房產業者第一太平戴維斯（Savills）則認為，藝品雖有助銷售，但買家應該把重點放在房屋上，別被藝品沖昏頭。